L'Assemblée générale de l'ONU en 10 chiffres

Près de 130 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus cette semaine à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, un rendez-vous annuel où se discutent les grands problèmes de la planète, se négocient des accords en coulisses, et s'affichent souvent des points de vue divergents. Voici quelques chiffres emblématiques du rendez-vous diplomatique le plus couru de l'année.