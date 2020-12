L'année 2020 en photos

Deux mois d'errements coupables autour de la pénurie de matériel de protection ont mis en lumière de façon crue la gestion chaotique des autorités belges et un marché mondial devenu fou. Il y a d'abord le corps médical qui est mal informé par les autorités avec des consignes floues et fluctuantes. Il est aussi très mal équipé. On apprend qu'on a détruit le stock stratégique par mesure d'économies, les commandes des autorités connaissent couac sur couac (non conforme aux normes, trop chers,...) En avril, la pénurie de masques est imminente. On demande même de l'aide aux citoyens. Faute de matériel en suffisance, on invente, on crée des masques de façon artisanale. Pendant toute cette saga, c'est Maggie De Block qui est au centre de la tourmente. D'après les experts, les masques qu'elle a fait détruire auraient pu sauver des vies lors de la première vague de l'épidémie de coronavirus. Si la ministre de la Santé ne démissionne pas, elle sait que sa carrière ministérielle est finie.