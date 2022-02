L'Ukraine est disposée à résoudre le conflit avec la Russie par la voie diplomatique, mais se tient prête à répondre rapidement en cas d'agression russe, a déclaré mardi l'ambassadeur d'Ukraine en Belgique et au Luxembourg Yehor Pyvovarov devant la commission des Relations extérieures de la Chambre. Il a averti que son pays ne négociait pas son intégrité territoriale.

"Nous sommes au bord d'un grave conflit. Les intentions de la Russie ne deviendront claires que dans les semaines à venir", a déclaré Pyvovarov. "Il y a un manque de logique chez le président russe Vladimir Poutine. Donc, nous ne savons pas à quoi nous attendre. L'agression est encore possible si les Russes ne se retirent pas dans la région."

Yehor Pyvovarov a souligné que son pays est prêt à trouver une solution pacifique au conflit, "parce que nous avons déjà eu de nombreuses victimes". Selon l'ambassadeur, 15.000 soldats ukrainiens sont morts et 100.000 personnes forcées de se déplacer depuis l'annexion de la Crimée en 2014. L'ambassadeur s'est montré très critique envers Vladimir Poutine. "Son objectif est de changer l'ordre mondial", a-t-il déclaré. "Nos sociétés sont très différentes. Les Ukrainiens n'accepteraient jamais de vivre sous une dictature pendant 20 ans."

Entre-temps, des consultations diplomatiques se tiennent au plus haut niveau. Yehor Pyvovarov craint que ces conversations aient peu de résultats, même s'il souligne qu'il est important de les poursuivre. Plus tard dans l'après-midi, l'ambassadeur russe Alexander Tokovinin doit à son tour être entendu. La semaine prochaine, une délégation de parlementaires ukrainiens se rendra en Belgique dans le cadre de la coopération interparlementaire. Des députés russes viendront également en Belgique et seront entendus.

