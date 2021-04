L'Allemagne a administré mercredi 1,1 million de doses de vaccins contre le Covid-19, un record national, devenant le premier pays européen à dépasser le million d'injections en 24h alors que la campagne d'immunisation progresse sur le continent.

Avec 1,089 million de doses, le plus grand pays de l'UE a aussi pour la première fois vacciné plus de 1% de sa population en 24h, a annoncé le ministre de la Santé, Jens Spahn.

"Cela montre à quel point nous avons accéléré", s'est félicité le ministre lors d'une conférence de presse.

Dans le monde, seuls la Chine, les États-Unis et l'Inde, qui sont nettement plus peuplés, ont déjà fait mieux sur 24h. Ces trois pays réalisent plusieurs millions d'injections chaque jour.

Le précédent record européen avait été établi par le Royaume-Uni le 20 mars, à quelque 874.000 doses en une journée. La France a culminé à 513.000 le 9 avril, l'Espagne à 457.000 la semaine passée et l'Italie à 451.000 également le 9 avril.

Le chiffre allemand de mercredi est bien supérieur au rythme observé récemment: sur les sept derniers jours, en moyenne seulement 0,71% de la population a reçu un vaccin par jour, contre 1,3% mercredi.

Suivant cette comparaison plus représentative, basée sur la moyenne glissante d'injections réalisées en une semaine rapportée à la population, en Europe, hors micro-États, c'est la Hongrie qui vaccine actuellement le plus vite: chaque jour de la semaine écoulée, le pays a administré des doses à 1,21% de sa population.

Suivent Malte (1,01%), l'Islande (0,82%) et le Royaume-Uni (0,76%). L'Allemagne se classe cinquième sur le continent, selon des données compilées par l'AFP.

Les autres grands pays d'Europe occidentale vaccinent plus lentement, notamment l'Italie (0,62%), l'Espagne (0,57%), ou la France avec 0,56% de la population par jour en moyenne les sept derniers jours.

Au total en Allemagne, 26% de la population a reçu au moins une dose et 7,5% sont complètement vaccinés, contre respectivement 22% et 9% en France.

Au Royaume-Uni, la moitié de la population a désormais obtenu au moins une injection et un cinquième est immunisé.

