Du jeune fonctionnaire du parti au leader chevauchant un cheval blanc dans les montagnes enneigées, la Corée du Nord a cherché à dépeindre un Kim Jong Un de plus en plus autoritaire et populaire au fil de sa décennie au pouvoir. Si cela peut sembler kitch, cela n'a pourtant rien d'anodin.

La Corée du Nord est l'un des pays les plus isolés de la planète. La censure y est omniprésente et les médias d'Etat contrôlent étroitement ce que la population voit et entend. Depuis 1948, trois générations de Kim ont exercé un pouvoir absolu sur le pays, se servant, selon les analystes, d'images soigneusement conçues pour consolider leur emprise sur les Nord-Coréens.

Les médias et dirigeants étrangers dépeignent souvent M. Kim en tyran impitoyable, obsédé par ses programmes nucléaires et balistiques qu'il fait passer avant sa population qui souffre de famine. Mais les médias d'Etat de la Corée du Nord présentent une image radicalement opposée: le leader caressant des orphelins en pleurs, assailli par des femmes soldats pleurant d'émotion, ou affichant un large sourire sur un monticule de pommes de terre.

"Les images que le régime choisit de diffuser et de tisser dans l'hagiographie de Kim en disent long sur la façon dont ce dernier envisage l'avenir de la Corée du Nord et la place qu'il y occupe", écrivait Jung H. Pak, aujourd'hui secrétaire d'Etat adjointe américaine, dans un rapport de 2018, avant ses fonctions actuelles.

Lors de ses fréquentes apparitions publiques, les médias montrent le leader dispenser des conseils dans différents lieux, que ce soit dans le domaine économique, militaire ou social, tout comme le faisaient son père et son grand-père. On peut aussi le voir en train d'arracher des mauvaises herbes, sur des montagnes russes, dans un tank...

"M. Kim semble vouloir renforcer l'impression qu'il est jeune, vigoureux, dynamique - des qualités qu'il attribue également à son pays", soulignait Mme Pak dans le rapport de la Brookings Institution.

Ces photographies et films soigneusement conçus font partie intégrante de sa politique visant à obtenir le soutien de la population, estime Michael Madden, membre du Stimson Center. "En Corée du Nord, il ne s'agit pas d'être sensible à l'opinion publique, mais d'influencer la façon dont les citoyens considèrent leurs dirigeants".

Cheval blanc

Kim Jong Un avait hérité du pouvoir au décès de son père en décembre 2011, "à un moment où il était jeune et pratiquement inconnu de son propre peuple", estime Jean Lee, chargée de recherche au Wilson Center.

Le régime a lancé très tôt une "campagne d'émulation", le jeune dirigeant adoptant les vêtements et la coupe de cheveux de son grand-père, le fondateur de la Corée du Nord, Kim Il Sung, explique M. Madden.

La ressemblance frappante entre les deux hommes a même alimenté les spéculations selon lesquelles le jeune Kim aurait intentionnellement pris du poids pour accentuer cette ressemblance.

Selon les analystes, ces images diffusées par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA ou le journal Rodong Sinmun n'ont pas qu'un objectif esthétique. En octobre 2019, les médias nord-coréens ont publié des images de Kim chevauchant un cheval blanc dans un paysage hivernal jusqu'au sommet du mont sacré Paektu, un motif récurrent dans les images de ses prédécesseurs.

Pour M. Madden, ces images prises après l'échec du deuxième sommet entre M. Kim et le président américain de l'époque Donald Trump, relèvent d'une "imagerie anti-impérialiste".

Les photos véhiculent le message que "la Corée du Nord ne se laissera pas bousculer ou intimider par les +grandes puissances+", a-t-il ajouté.

Ces derniers mois, des photos du dirigeant ont montré sa forte perte de poids, "jouant ainsi sur l'image de M. Kim, qui se veut plus responsable devant le peuple", selon Jenny Town, chargée de recherche au Stimson Center.

La Corée du Nord est soumise à de multiples sanctions internationales en raison de ses programmes nucléaires et balistiques, et souffre de pénuries alimentaires chroniques. Le pays est confronté à sa pire crise économique depuis des années, frappé à la fois par les sanctions et par la fermeture totale de ses frontières décidée pour empêcher la propagation du Covid-19.

La télévision officielle a diffusé en juin un commentaire inhabituel d'un habitant sur le physique "amaigri" du leader, disant que le peuple en avait "le coeur brisé".

Les images visaient à "montrer que des sacrifices sont faits en période de difficultés pour le pays", explique M. Town, ajoutant que leur efficacité était inconnue. "Plus les difficultés se prolongeront, moins les images du dirigeant seront convaincantes".

