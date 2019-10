Justin Trudeau, l'étoile pâlissante des Libéraux canadiens

Porté au pouvoir en 2015 en promettant des "voies ensoleillées" aux Canadiens, Justin Trudeau a fait souffler un vent de jeunesse et de modernité sur son pays. Quatre ans et quelques scandales plus tard, l'étoile du Premier ministre a pâli et sa réélection le 21 octobre est loin d'être assurée.

Justin Trudeau © Belga