Le 30 novembre correspond au jour du mariage de Josephine Baker avec Jean Lion qui lui a permis d'obtenir la nationalité française. Quasiment 40.000 personnes avaient signé la pétition demandant l'entrée de l'artiste franco-américaine au Panthéon.

L'artiste franco-américaine Joséphine Baker (1906-1975), figure éminente de la Résistance et de la lutte antiraciste, entrera au Panthéon, nécropole laïque de personnalités françaises, le 30 novembre, a-t-on appris dans l'entourage d'Emmanuel Macron dimanche, confirmant une information du Parisien.

La cérémonie fera de la célèbre meneuse de revue, née dans le Missouri et enterrée à Monaco, la première femme noire à reposer dans la nécropole laïque.

"Le 21 juillet, le président Macron nous a accordé un entretien", a raconté à l'AFP l'entrepreneuse Jennifer Guesdon, une des personnalités défendant la panthéonisation, et "quand le président nous a dit oui, (cela a été une) grande joie et en même temps c'était comme une évidence", a-t-elle ajouté. "C'est oui !", a dit le chef de l'Etat à l'issue de cet entretien avec un groupe de personnalités venues plaider en faveur de ce dossier, rapportait dimanche Le Parisien.

Parmi elles outre Mme Guesdon, le romancier Pascal Bruckner, le chanteur Laurent Voulzy, l'essayiste Laurent Kuperman et surtout Brian Bouillon-Baker, un des fils de Joséphine Baker, selon le quotidien.

Le 30 novembre en hommage au mariage de Josephine Baker avec Jean Lion qui lui a permis d'obtenir la nationalité française

L'entourage du président a confirmé à l'AFP que la cérémonie aurait lieu le 30 novembre. "La panthéonisation se construit sur le temps long", a-t-on souligné de même source.

Une pétition en faveur de l'interprète de la célèbre chanson "J'ai deux amours" avait été lancée il y a deux ans par Laurent Kupferman."Cette demande de panthéonisation a été faite par la famille Baker depuis 2013", raconte Jennifer Guesdon, et la pétition compte "quasiment 40.000 personnes signataires". Cela "symbolise l'image d'une France qui n'est pas raciste, contrairement à ce que disent un certain nombre de groupuscules médiatiques, Joséphine Baker est une vraie antiraciste, une vraie antifasciste", a réagi Pascal Bruckner auprès de l'AFP.

La date du 30 novembre correspond à celle de son mariage avec Jean Lion qui lui a permis d'obtenir la nationalité française, a expliqué Mme Guesdon. "Artiste, première star internationale noire, muse des cubistes, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'Armée française, active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux Etats-Unis d'Amérique et en France aux côtés de la Lica (Ligue internationale contre l'antisémitisme, devenue Licra: Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, NDLR) (...) nous pensons que Joséphine Baker, 1906-1975, a sa place au Panthéon", fait valoir le texte de la pétition.

Le Panthéon est depuis plus d'un siècle la nécropole laïque des "grands hommes" français, dont la "patrie reconnaissante" veut honorer la mémoire. Parmi les 80 "panthéonisés" figurent seulement cinq femmes, dont Simone Veil, la dernière personnalité à l'avoir été, en 2018.

