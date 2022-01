Johanna Nordblad est championne du monde d'apnée sous glace, titre qu'aucun homme n'a encore décroché. Un exploit qui, pour la Finlandaise, est aussi une belle revanche sur le destin.

En 2010, lors d'une chute à vélo, sa jambe gauche se brise en de multiples endroits. Transportée d'urgence à l'hôpital, Johanna Nordblad subit une lourde intervention chirurgicale afin d'éviter la nécrose. Douze mois plus tard, au bout d'un long parcours de revalidation, la jeune femme, designer et apnéiste depuis plus de dix ans, parviendra finalement à marcher sans aide, mais les nerfs du membre blessé sont irrémédiablement atteints et la douleur, constante. "C'est à ce moment-là que mon médecin m'a recommandé la cryothérapie", raconte la Finlandaise de 46 ans. La première fois que j'ai mis ma jambe dans de l'eau à 4°C, le soulagement a été immédiat. Enfin, je n'avais plus mal." Au fil des mois, elle s'est tellement habituée au froid intense... qu'elle n'a plus pu s'en passer. "J'ai alors eu l'idée de plonger sous la glace. Quel meilleur endroit pour tenter l'expérience que la Finlande?" En apnée sous la surface gelée, le plongeur doit se déplacer horizontalement, en couvrant une distance prédéfinie entre deux trous. A une telle profondeur, "il n'y a pas de couleurs, pas de bruit. Il n'y a rien... Vous êtes complètement seul avec vous-même. C'est exactement ce que j'aime dans mon sport." En 2015, l'apnéiste a battu le record du monde de cette discipline si singulière, nageant sur cinquante mètres avec, pour seuls accessoires, un maillot de bain et des lunettes. La température de l'eau était d'à peine 2°C. En mars 2021, à Hossa, elle a établi un nouveau record de 103 mètres, une distance jamais parcourue sous la glace, sans palmes, par un homme ou une femme.. Johanna Nordblad, ou comment transformer un accident de la vie en une formidable opportunité pour tracer sa voie.