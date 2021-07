Les talibans ont affirmé vendredi avoir capturé Islam Qala, le poste-frontière avec l'Iran le plus important d'Afghanistan, situé dans la province de Herat (ouest), alors que l'offensive des insurgés continue à travers le pays.

"Le poste-frontière d'Islam Qala est complètement sous notre contrôle et nous le remettrons en activité aujourd'hui", a annoncé à l'AFP Zabihullah Mujahid, un porte-parole taliban.

Islam Qala est l'un des plus importants passages frontaliers d'Afghanistan, par lequel transite la majorité du commerce légal entre les deux pays.

Kaboul a notamment reçu une exemption de la part de Washington lui permettant d'importer de l'essence et du gaz iraniens malgré les sanctions américaines.

Il s'agit du deuxième poste-frontière d'envergure pris par les talibans depuis le début de leur offensive éclair début mai, alors que les Américains lançaient la dernière phase de leur retrait du pays.

Le retrait américain d'Afghanistan sera achevé le 31 août, a annoncé jeudi le président américain Joe Biden, tout en affirmant qu'il n'était pas "inévitable" de voir le pays tomber aux mains des talibans.

Le mois dernier, les insurgés avaient capturé Shir Khan Bandar, le principal poste-frontière entre l'Afghanistan et le Tajikistan.

Un millier de soldats afghans avaient dû trouver abri au Tadjikistan après d'intenses combats.

Les talibans contrôlent près des deux tiers de la frontière avec le Tadjikistan

La Russie a affirmé vendredi que les talibans contrôlaient la majeure partie de la frontière afghane avec le Tadjikistan, appelant à la "retenue" les camps s'affrontant en Afghanistan.

"Nous observons une forte montée des tensions aux frontières tadjike et afghane, les talibans ont occupé en peu de temps une grande partie des territoires frontaliers, ils contrôlent actuellement environ deux tiers de la frontière avec le Tadjikistan", a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lors d'une conférence de presse.

