Le Japon a connu une grosse frayeur dans la nuit de samedi à dimanche après un séisme sous-marin de magnitude 7,3 au large de Fukushima (nord-est), mais aucun décès ni dégâts matériels majeurs n'étaient signalés dimanche matin.

Sans avoir provoqué de tsunami mais ayant été suivi de plusieurs répliques dans la nuit, le tremblement de terre a fait 74 blessés, selon l'agence nationale de gestion des sinistres et des désastres, tandis que plusieurs médias en dénombraient une centaine. Alors que près d'un million de foyers avaient été privés d'électricité après la première secousse, survenue samedi peu après 23H00 heure locale (15H00 HB), le courant était quasiment rétabli à 100% dimanche matin.

Aucune anomalie n'a été détectée sur les centrales nucléaires des zones touchées, les mêmes qui avaient été frappées le 11 mars 2011 par un séisme de magnitude 9 accompagné d'un gigantesque raz-de-marée, qui avaient fait 18.000 morts et disparus et gravement endommagé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le principal dégât matériel visible pour le moment était un glissement de terrain ayant abîmé une autoroute dans le département de Fukushima.

Les liaisons de train à grande vitesse (Shinkansen) dans le nord du Japon étaient suspendues dimanche, le temps d'examiner l'état de leurs infrastructures. Les autorités japonaises ont invité la population à "la plus grande prudence", prévenant que de nouvelles importantes répliques pourraient se produire dans les jours à venir, et que le risque de glissements de terrain allait augmenter avec la pluie attendue lundi dans la région.

Le gouvernement continuait dimanche d'évaluer le bilan des dégâts. Des membres des Forces japonaises d'autodéfense étaient dépêchées dans les zones affectées pour y distribuer notamment de l'eau, quelque 4.800 foyers n'ayant plus accès à l'eau courante, a déclaré le porte-parole du gouvernement Katsunobu Kato. Plus de 250 personnes se sont réfugiées dans des centres d'évacuation dans la nuit, mais la plupart étaient à présent rentrées chez elles, a ajouté M. Kato. L'épicentre du séisme s'est situé à une profondeur de 60 kilomètres dans l'océan Pacifique et à environ 60 kilomètres des côtes de Fukushima, selon la JMA.

