En Belgique et en France, les plaintes pour viol explosent, alors que les condamnations sont en fort recul, depuis dix ans. La pénaliste française Isabelle Steyer dénonce un système judiciaire misogyne dans lequel les femmes continuent à être perçues comme "affabulatrices". Amnesty International confirme, en pointant des lois européennes défaillantes et une culture de culpabilisation des victimes perpétuant l'impunité.

Chaque jour, en Belgique, 100 femmes subissent un viol. En France, on parle de 206 viols quotidiens et les chiffres grimpent. Et #MeToo dans tout ça ?

...