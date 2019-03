Intersexualité : le sport mondial fait mauvais genre

Caster Semenya, championne du monde du 800m, dérange les instances du sport mondial. Car l'existence d'athlètes intersexe porte en germe une remise en cause bien plus fondamentale : celle de la catégorisation par sexes. "La science ne donnera pas la réponse", pensent... les scientifiques.

"Content de ta 3e place au 800m féminin." L'athlète britannique Nigel Levine aurait pu se passer de ce tweet à sa compatriote Lynsey Sharp. La félicitant pour sa... 6e place lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, il sous-entendait lourdement que le podium était constitué de trois athlètes soupçonnées d'androgénisme (la Sud-Africaine Semenya, la Burundaise Niyonsaba et la Kényane Wambui) et à l'allure physique trop "masculine". Les mêmes ont terminé quasi dans le même ordre aux récents championnats du monde de Londres. Déclarée intersexe (une personne à l'ambiguïté sexuelle du fait que ses organes génitaux sont difficiles ou impossibles à définir comme masculins ou féminins) par l'IAAF en 2010 suite à sa victoire aux Mondiaux de Berlin, Caster Semenya ne rêve que d'une chose, qu'on la laisse tranquille. Mais la situation est incertaine : athlètes et instances internationales, Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) en tête, sont dans le brouillard. Le sujet dérange, ne suscite que le silence des concernés qui ont renvoyé à un rendez-vous devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) : mi-février, durant une semaine, la double championne olympique du 800 m a plaidé pour l'invalidation du règlement de la IAAF imposant désormais une médicalisation aux femmes produisant beaucoup de testostérone si elles souhaitent encore participer aux épreuves.

...