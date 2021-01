Les sauveteurs foraient profondément dans le sol jeudi en Chine dans l'espoir de parvenir à libérer 21 mineurs coincés sous terre depuis plus de 10 jours, ont indiqué des médias d'Etat.

Au total, 22 travailleurs d'une mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong (est), s'étaient retrouvés piégés à plusieurs centaines de mètres de profondeur à la suite d'une explosion survenue le 10 janvier. Depuis, les sauveteurs ont réussi à établir le contact avec un groupe de 11 hommes, dont un est toutefois mort des suites des blessures consécutives à la déflagration, avait indiqué mercredi la télévision publique CCTV.

Le sort des 11 autres hommes coincés est inconnu. La montée des eaux souterraines inquiète par ailleurs les secouristes. "Des détecteurs de présence et des solutions nutritives ont été descendues dans d'autres sections afin de repérer les mineurs dont on est sans nouvelles. Mais aucun signe de vie n'a été détecté", a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle. Les secouristes avaient établi le contact dimanche avec le premier groupe de 11 mineurs coincés à environ 580 mètres sous terre. Les équipes de secours ont pu forer deux conduits qui permettent grâce à un système de câbles métalliques de leur descendre nourriture, médicaments, téléphones et produits de première nécessité.

Un puits, de la largeur d'une bouche d'égout, est par ailleurs en train d'être élargi par les sauveteurs dans l'espoir de pouvoir y faire passer les mineurs coincés sous terre, a indiqué CCTV. Les opérations sont compliquées par la dureté des roches souterraines (du granit) et par la présence abondante d'eau à l'intérieur de la mine, ont indiqué les autorités. Les secours ont perdu un temps précieux après l'accident, car il n'a été rendu public que le lendemain. Deux responsables de Qixia - le chef local du Parti communiste et le maire - ont été démis de leurs fonctions la semaine dernière en raison de ce retard. Les accidents dans les mines sont courantes en Chine, où le secteur présente un mauvais bilan en termes de sécurité et où les règlementations ne sont parfois pas appliquées. En décembre, 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine de charbon à Chongqing (sud-ouest).

