Plusieurs stations de métro ont été inondées et des grandes artères coupées jeudi à New York, où de nouvelles inondations menaçaient vendredi avec l'arrivée attendue de la tempête Elsa.

Entre 5 et 10 cm d'eau sont tombés lors d'une série d'orages sur New York et sa région jeudi après-midi, a indiqué le National Weather Service (NWS), service national de météo, "causant des inondations éclair considérables en certains endroits". Des usagers du métro ont posté sur Twitter des images vidéos de certaines stations inondées, particulièrement impressionnantes dans la station de la 157e rue, au nord de Manhattan. On y voit des gens avec de l'eau jusqu'à la taille, traversant tant bien que mal une piscine noirâtre pour arriver jusqu'aux quais. "Les lignes 1 et A ont vraiment pris un coup, avec beaucoup d'inondations dans les stations", a reconnu jeudi soir Sarah Feinberg, patronne de la MTA, régie des transports en commun new-yorkais, lors d'un point presse.

Certains grands axes, notamment dans le Bronx, ont été temporairement fermés, perturbant la circulation à l'heure de la sortie des bureaux. La police new-yorkaise a tweeté des images où on la voit secourir des automobilistes coincés par les eaux. Le NWS a prévenu de nouvelles inondations possibles d'ici vendredi matin, avec l'arrivée attendue sur le nord-est de fortes pluies amenées par la tempête Elsa, venue de Floride.

