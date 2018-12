Indonésie: niveau d'alerte du volcan responsable du tsunami relevé, trafic aérien perturbé

Le trafic aérien autour du volcan Anak Krakatoa entre les îles indonésiennes de Java et de Sumatra était très perturbé jeudi, à cause des cendres rejetées par le volcan. Tous les vols passant dans la région ont été redirigés et l'Indonésie a relevé le niveau d'alerte concernant le volcan.