Aux Etats-Unis, des églises pentecôtistes placent les serpents venimeux au coeur de leur culte, basé sur une interprétation littérale de la Bible. A la clé, plusieurs dizaines de décès par morsures. Immersion dans une des régions les plus défavorisées du pays, chez ces fidèles prêts à braver la mort pour prouver leur foi.

Aux Etats-Unis, des pentecôtistes ont fait de la manipulation de serpents venimeux un véritable service religieux. Leur liturgie est basée sur une interprétation très littérale de la Bible, et plus particulièrement sur un passage de l'Evangile selon saint Marc promettant à ceux qui se convertissent qu'ils pourront " prendre des serpents dans leurs mains, et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur sera fait aucun mal ". Ainsi Chris, ancien charpentier devenu pasteur, assure le culte dans sa petite église située au creux d'une vallée reculée des Appalaches. Pour prouver son pouvoir sur les démons, il s'empare des dangereux reptiles, danse et parfois même marche avec eux. Une pratique qui a pourtant déjà causé la mort de son père et de son frère. Les pasteurs refusent en effet d'être soignés, ce qui reviendrait, à leurs yeux, à trahir leur foi. Avec, pour conséquence, une soixantaine de décès dus à des morsures de serpents lors de services religieux déjà enregistrés dans le pays. Chris a accepté que nous assistions à quelques-unes de ces messes, dont celle à la mémoire de son frère, Mack. Lors de ce service, il est mordu à son tour... Par Cyril Abad/Hans Lucas