Il faudra au moins un mois pour réparer un câble de communication sous-marin reliant les îles Tonga --dévastées par une éruption et un tsunami-- au reste du monde, a indiqué mercredi le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères.

"La câblodistributeur américain SubCom indique qu'il faudra au moins quatre semaines pour que la connexion des Tonga soit rétablie", a annoncé le ministère dans une mise à jour sur la catastrophe, qui a coupé la petite nation du Pacifique du reste du monde depuis samedi.

Le peu de communication qu'il y a eu depuis a été possible grâce à quelques téléphones satellitaires, principalement détenus par les ambassades étrangères dans la capitale Nuku'alofa.

Selon l'entreprise, il y aurait deux ruptures distinctes du câble, l'une située à 37 km au large et l'autre est un câble local proche du volcan, ce qui rend sa réparation difficile.

Un navire de réparation est actuellement en route depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine.

L'opérateur de téléphonie mobile Digicel a rétabli certains services domestiques 2G de base, mais a signalé que le rétablissement des communications internationales pourrait encore tarder.

L'opérateur Kacific, empêtré dans un conflit contractuel avec le gouvernement de Tonga, a été sollicité.

"Nous n'avons pas encore eu de contact avec le gouvernement pour discuter de notre service", a déclaré à l'AFP Christian Patouraux, directeur général de Kacific.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné mardi dans un communiqué que son officier de liaison à Tonga, Yutaro Setoya, assurait la communication entre les agences onusiennes et le gouvernement local.

