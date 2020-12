Le Premier ministre Alexander De Croo et le président français Emmanuel Macron sont sur la même longueur d'ondes en ce qui concerne la stratégie à adopter pour lutter contre la propagation du coronavirus entre les deux pays, et plus particulièrement lors des fêtes de fin d'année, ont-ils affirmé mardi à l'issue de leur entretien au palais de l'Elysée.

Alexander De Croo et Emmanuel Macron ont en premier lieu évoqué la pandémie de coronavirus, mais aussi la lutte contre le terrorisme, l'énergie, le climat ou encore les relations extérieures de l'Europe, et plus particulièrement un "nouvel agenda" avec les Etats-Unis ainsi que l'accord sur le Brexit.

Le chef du gouvernement belge s'est aussi félicité de la coopération au sein de l'Union concernant la crise sanitaire. "On a préfinancé des projets et les résultats arrivent, la mutualisation des efforts est un vrai succès."

L'Europe fait face à d'énormes défis, affrontant non seulement une crise sanitaire mais aussi économique et climatique.



Les générations futures nous demanderont comment nous avons géré ces différentes crises.



La seule réponse qui vaille : ensemble, en Européens solidaires.

Le président Macron a renchéri en annonçant qu'après une première phase destinée au personnel des soins de santé et aux publics plus vulnérables - comme c'est prévu en Belgique -, une campagne de vaccination à grande échelle débuterait au printemps.

La Belgique et la France partagent une même volonté : agir en Européens. Face au virus avec une étroite coordination, face au terrorisme avec une très forte solidarité, sur le climat en plaidant pour une plus grande ambition lors du prochain Conseil européen.

Au sujet sensible des vacances d'hiver, Alexander De Croo a rappelé qu'il "appréciait beaucoup" la position française, et notamment le fait décourager les voyages vers les stations de ski en imposant la fermeture des remontées mécaniques. Le président Macron a ajouté que des mesures "dissuasives et restrictives" seraient mises en place pour ceux qui seraient tentés d'aller s'adonner aux plaisirs de la glisse dans des pays voisins moins stricts, comme la Suisse.

Première visite bilatérale à @emmanuelmacron, Président de la République française.



Première visite bilatérale à @emmanuelmacron, Président de la République française.

Nombreux dossiers sur la table des discussions en vue du prochain Conseil européen: la coopération européenne renforcée sur la Covid-19, le Brexit et d'ambitieux plans de relance économique.

"Je suis convaincu qu'une bonne compréhension entre la Belgique et la France sera toujours un atout pour nos deux pays", conclut Alexander De Croo

