Ruja Ignatova était ce qu'on appelle une cryptoqueen, une reine de la monnaie électronique. Enfin c'est ce qu'elle a longtemps fait croire. Elle aurait inventé une monnaie électronique, le OneCoin, qui rivaliserait avec le Bitcoin. Elle va obtenir des milliards d'investissements avant de disparaître. Un reporter de la BBC, Jamie Bartlet, a enquêté durant des mois pour retrouver sa trace.

Ruja Ignatova affichait, avec ses robes de princesses et ses bijoux, en chaque occasion un look rutilant. Elle possédait également un véritable don pour convaincre les foules. Pour ne rien gâcher, elle affichait d'impressionnants et très sérieux diplômes. Beaucoup n'ont donc pas perçu la louve sous la peau de l'agnelle. D'autant plus que la plupart n'avaient qu'une seule envie : la croire sur parole.

...