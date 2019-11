À Hong Kong, la situation devient plus violente de jour en jour. Dans la population hongkongaise, des tensions apparaissent et se font ressentir au sein même des familles, alors que la menace d'une intervention de l'armée chinoise n'a jamais été aussi présente.

Il y a six mois, les manifestations pacifistes pour demander plus de démocratie et d'indépendance vis-à-vis de la Chine se sont transformées en affrontements entre la police et la population hongkongaise, principalement les jeunes. Cette crise est profonde et a commencé il y a des décennies, affirme Paul Adams, qui s'est rendu sur place pour la BBC.

...