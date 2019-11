Alors que les manifestations plongent le territoire dans le chaos, des groupes chrétiens apportent un soutien actif aux contestataires. Malgré l'opposition d'une partie de l'Eglise, favorable à un rapprochement avec Pékin.

Week-end tristement ordinaire à Hong Kong. En ce samedi 2 novembre, plusieurs milliers de jeunes se sont donné rendez-vous sur la place d'Edimbourg, en plein quartier des affaires, pour manifester leur opposition au régime de Pékin et plaider pour l'autonomie de la ville et le respect des libertés. Situé entre la mairie et le siège du gouvernement local, le lieu est symbolique. Face à la foule en colère, la police décide soudain d'interdire la réunion. Elle donne aussitôt l'assaut à coups de gaz lacrymogènes et de tirs de balles de défense. Pris de panique, les manifestants se dispersent. La zone, barricadée, devient un no man's land.

