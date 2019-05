Le risque de conflit impliquant des armes nucléaires est à son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, selon une experte des Nations Unies qui qualifie la problématique " d'urgente ".

Selon Renata Dwan, directrice de l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), le paysage global en ce qui concerne la maîtrise des armements est en train de changer, notamment à cause de la course aux armements et la concurrence entre les États-Unis et la Chine. "Je pense qu'il s'agit véritablement d'un appel à reconnaître que les risques de guerre nucléaire sont particulièrement él...