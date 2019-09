Elles sont devenues son emblème, ses longues tresses. Et si Greta Thunberg avait plutôt eu une queue ? Si elle s'était appelée Björn, Gunnar ou Ingemund ? Un homme d'affaires anglais aurait-il insinué sur les réseaux sociaux que "d'étranges accidents de yachts peuvent arriver", alors qu'elle traversait l'Atlantique en août dernier pour rejoindre les Etats-Unis ? Une députée française aurait-elle tweeté que cette sale gosse mériterait "une bonne fessée" ? Un (vieux) philosophe se serait-il ému de son "visage inquiétant", pendant qu'un autre la qualifiait de "cyborg qui ne sourit jamais" ?

C'est vrai, quoi, Greta. C'est pas parce que la planète est en train de crever qu'il faut tirer la tronche comme ça. Une ado bien élevée, ça fait risette en écoutant gentiment les adultes. Ça ne parcourt pas le monde - en voilier zéro carbone, en plus ! - pour leur fourrer le nez dans leur merdier environnemental. Puis, ça verse une larme, quand ça se ramasse des insultes par torrents. Histoire qu'on puisse aussi la traiter d'hystérique, comme pour toutes celles qui crient un peu trop aigu. Sérieux, Greta. Une jeune fille (double tare !), ça ne rassemble pas des milliers de fans devant les grilles de la Maison-Blanche ou dans les rues de New York et ça n'organise certainement pas des grèves mondiales pour le climat.

...