Un camp de migrants près d'Athènes a été placé en quarantaine, après la découverte de 21 cas de maladie Covid-19 parmi les demandeurs d'asile, a annoncé jeudi le ministère grec des Migrations.

Une réfugiée vivant dans le camp de Ritsona, à 80 km au nord d'Athènes, avait été testée positive au coronavirus après son accouchement, en début de semaine dans un hôpital d'Athènes, conduisant les autorités à tracer ses contacts à l'intérieur et à l'extérieur du camp.

Vingt personnes parmi les 63 autres testées dans le camp de Ritsona sont infectées par le coronavirus, sans toutefois manifester de symptômes de la maladie, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Aucun personnel du camp n'a été testé positif, a-t-il ajouté.

"A partir d'aujourd'hui, l'infrastructure est placée en isolement sanitaire pour deux semaines" et tous les demandeurs d'asile qui y vivent seront testés, a annoncé le ministère.

Tous les accès au camp sont restreints et la nourriture sera livrée aux résidents du camp, a-t-il précisé, soulignant que des personnels médicaux supplémentaires seraient déployés près du camp.

En Grèce, où le coronavirus a fait 50 morts et contaminé 1.415 personnes, la propagation de l'épidémie aux camps surpeuplés de migrants constitue l'une des plus grandes craintes.

L'annonce mardi de la contamination de cette réfugiée de Ritsona était jusqu'ici le premier cas officiel de Covid-19 chez les migrants vivant dans des camps.

Un autre cas a été rapporté jeudi par le ministère sur une demandeuse d'asile vivant dans un appartement de la ville de Kilkis (Nord), testée positive après avoir accouché dans une clinique locale.

