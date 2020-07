Quelles conséquences la crise sanitaire aura-t-elle sur la gestion des Etats et de la planète ? Cinq penseurs livrent des pistes pour surmonter les défis futurs. D'un Fonds mondial de solidarité à la promotion d'un patriotisme européen.

Premier trauma universel de l'histoire, l'épidémie de coronavirus inspire des réflexions multiples sur ses conséquences. L'impact sur le mode de gouvernance, nationale ou mondiale, a suscité une production éditoriale spécifique. Cinq ouvrages sont présentés ci-dessous en proposant pour chaque auteur une idée maîtresse développée sur la base d'un constat établi à l'aune de la crise sanitaire.

...

Premier trauma universel de l'histoire, l'épidémie de coronavirus inspire des réflexions multiples sur ses conséquences. L'impact sur le mode de gouvernance, nationale ou mondiale, a suscité une production éditoriale spécifique. Cinq ouvrages sont présentés ci-dessous en proposant pour chaque auteur une idée maîtresse développée sur la base d'un constat établi à l'aune de la crise sanitaire. La juriste Monique Chemillier-Gendreau, le politologue Ivan Krastev, l'ancien ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine, le géo- politologue Pascal Boniface et le philosophe Slavoj Zizek dessinent ainsi une ébauche du monde de demain dans une diversité de points de vue qui vont des propositions concrètes et applicables à des mutations plus profondes mais moins réalistes.