Attention, si vous vous préparez à partir en France, n'oubliez pas vos masques. Ils sont désormais obligatoires sur le littoral, de la Vendée à l'Espagne mais pas que.

Face à l'augmentation du nombre de cas de Covid en France, les autorités de chaque département réinstaurent l'obligation du port du masque en extérieur. Mais pas que... Dans certaines municipalités, les rassemblements sur les plages sont limités à partir d'une certaine heure ou la consommation d'alcool sur la voie publique interdite. Au total, 28 département sont concernés, en totalité ou en partie.

A lire sur le sujet > Usage des données numériques, restrictions des libertés: que penser du pass sanitaire? (débat)

Les mesures, département par département sont à découvrir en dessous de l'infographie.

Alpes-Maritimes

Depuis dimanche dernier, dans les Alpes-Maritimes, département très prisé des vacanciers attirés notamment par Nice, le port du masque est obligatoire dans une grande partie des lieux publics comme les marchés couverts, les brocantes ou les centres-villes, à l'exception des zones naturelles, des espaces verts urbains, des plages et plans d'eau.

Par ailleurs, la consommation d'alcool et la diffusion de musique amplifiée est interdite sur la voie publique. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 16 août prochain.

Ariège

Le port du masque reste obligatoire jusqu'au 15 août dans 21 communes, dont Foix, Tarascon, Mirepoix et Ax-les-Thermes.

Aude

Le port du masque en extérieur a été étendu pour les personnes de plus de 11 ans dans le département de l'Aude dans des lieux de forte affluence, comme la cité de Carcassonne et dans tous les lieux où la distanciation physique est difficile, comme les rues commerçantes, les abords des gares, les files d'attente, les marchés et les rassemblements.

Bas-Rhin

Dans le Bas-Rhin, le masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans les établissements recevant du public comme les marchés, les rassemblements ou les centres-villes dans l'ensemble des communes du département. La vente et la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont interdites à Strasbourg.

Bouches-du-Rhône

Le port du masque est de nouveau obligatoire depuis ce mercredi sur les marchés de plein-air, dans les fêtes foraines, aux abords des centres commerciaux ou des lieux de culte ou encore dans les abribus ou aérogares.

Calvados

Dans le Calvados, le port du masque obligatoire est en vigueur à Deauville, Trouville, Honfleur, Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer et Cabourg, uniquement dans les rues passantes.

Charente-Maritime

Le port du masque est obligatoire dans 45 communes de Charente-Maritime depuis le 20 juillet, dont La Rochelle, Royan, Rochefort et Saint-Martin-de-Ré, sauf à la plage, en forêt et dans les parcs et jardins. Les îles de Ré et d'Oléron sont également concernées.

Côtes d'Armor

Le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de rendre obligatoire à nouveau le port du masque de 9h à 22h dans certains secteurs de plusieurs communes des Côtes-d'Armor à partir du 1er août jusqu'au 31 août. Sont concernés certains secteurs des communes de Paimpol, Ploubazlanec, Perros-Guirec, Trébeurden, Trégastel, Tréguier, Binic-Etables-sur-Mer, Bréhat, Erquy, Pléneuf-Val-André, Plérin, Saint-Quay-Portrieux, Fréhel, Dinan, Lanvallay, Saint-Cast-le-Guildo, et Saint-Jacut-de-la-Mer.

Gironde

En Gironde, jusqu'au 31 août, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les zones touristiques du littoral, à Bordeaux, à Saint-Emilion et Libourne. Cette obligation est assortie d'une interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique (hors terrasses autorisées) dans les secteurs littoraux urbains de Soulac-sur-Mer à La Teste-de-Buch. Jardins, parcs, espaces naturels et plages font exception.

Haute-Corse

En Haute-Corse, le port du masque est obligatoire depuis mardi dans "les espaces denses", soit les rues les plus passantes des principales villes du département, dont Bastia, Calvi, Ile-Rousse ou Calenzana. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont par ailleurs interdits après 21h sur les plages et les espaces naturels pour éviter les fêtes nocturnes.

Haute-Garonne

Le port du masque est à nouveau obligatoire dans le centre-ville historique de Toulouse, de 9 heures à 3 heures du matin et pour tous les rassemblements dans le département.

Haute-Savoie

En Haute-Savoie, le port du masque en extérieur jusqu'au 31 août 2021 inclus, dans l'ensemble des communes du département, dans les situations à forte densité de personnes et lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée.

Hérault

Ce lundi, la préfecture de l'Hérault annonçait également le retour du masque à l'extérieur, jusqu'au 15 août dans tout le département à l'exception des zones de baignade, des grands espaces naturels comme les forêts ou les parcs et des municipalités du Minervois, Mont de Lacaune, Sud Hérault et des Cévennes Gangeoises.

Ille-et-Vilaine

Jusqu'au 2 août, le masque est obligatoire sur tout le territoire du département, dans les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, les rues, chemins et remparts, comme à Saint-Malo de 11 heures à 21 heures, ainsi qu'aux abord du stade de Rennes lors des rencontres de football.

Landes

Jusqu'au 4 août, l'obligation du port du masque est maintenue dans les zones les plus denses des communes tourisitiques comme Mont-de-Marsan, Biscarrosse et Dax. Par ailleurs, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique et dans les espaces publics de plein air, les "rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public" avec plus de 20 personnes simultanément restent interdits, tout comme les "festivals de plein air", "spectacles et concerts avec du public debout et dans les établissements recevant du public".

Loire-Atlantique

Depuis ce mercredi, le port du masque est obligatoire dans les 15 communes de l'agglomération de la Presqu'île de Guérande, dont Le Croisic et La Turballe, là aussi, à l'exception des plages.

Meurthe-et-Moselle

Dans l'est, le masque est désormais obligatoire en Meurthe-et-Moselle pour tout piéton âgé de onze ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public de 9 h à minuit, dans les communes de plus de 5 000 habitants dont le taux d'incidence est égal ou supérieur au seuil d'alerte. 21 communes sont concernées, dans les alentours de Nancy et Longwy notamment.

Nord

Le port du masque est obligatoire dans neuf communes du littoral ainsi que sur les aires d'autoroutes jusqu'au 2 août, notamment Dunkerque, Grande-Synthe, Gravelines et Bray-Dunes.

Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais, les villes du littoral ont aussi été ciblées par le retour du masque obligatoire, mais seuls les quartiers les plus fréquentés de certaines communes, comme Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, Calais ou Le Touquet sont concernés.

Pyrénées-Altantiques

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le port du masque est obligatoire aux plus de 11 ans, de 9 h à 21 h, à Anglet, Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, soit l'essentiel des communes littorales basques, ainsi qu'à Bayonne. Dans le reste du département, le port du masque devient obligatoire notamment sur les marchés et les brocantes, pour les participants à des manifestations et dans les files d'attente à l'entrée d'établissements recevant du public.

Pyrénées-Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales, très touristique et frontalier de l'Espagne, a été le premier à réinstaurer mi-juillet le port du masque en extérieur, sauf sur la plage et les grands espaces naturels comme les forêts.

Depuis samedi, le masque est devenu samedi obligatoire dans les lieux assujettis à un pass sanitaire. Par ailleurs, les bars et restaurants continuent de fermer à 23h00.

Savoie

Le masque redevient obligatoire pour tout rassemblement en extérieurde plus de 10 personnes.Il l'est également dans les villes de Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et Chanaz où la consommation d'alcool sur la voie publique a également été interdite.

Seine-Maritime

Le port du masque est de nouveau obligatoire, depuis le 27 juillet et jusqu'au 31 août, dans certaines zones d'Etretat, comme le centre-bourg, aux abords de la plage, dans les parcs et jardins et sur les parkings.

Somme

Jusqu'au 2 août, le port du masque est obligatoire dans une quinzaine de communes, dont Amiens, Fort-Mahon-Plage et Le Crotoy, mais aussi pour tous les rassemblements de plein air, commes les marchés, brocantes, spectacles ou fêtes foraines.

Tarn-et-Garonne

Le masque est obligatoire dans les centres-villes de Montauban, Moissac et Castelsarrasin de 8 heures à minuit, jusqu'au 7 août.

Var

Le Var a également opté pour le retour du masque partout dans l'espace public de 58 des 153 communes du département, dont Hyères, Toulon, Sanary-sur-Mer, Fréjus et Saint-Raphaël. Le port du masque y est également obligatoire dans les promenades et front de mer. Il est par ailleurs interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique dans tout le département du Var, à l'exception des terrasses aménagées.

Vaucluse

Alors que le virus circule de plus en plus en Vaucluse, l'obligation du port du masque est étendue aux marchés en plein-air, aux rassemblements, dans les files d'attente ou aux abords des centres commerciaux jusqu'au 31 août. Dans les rues, les zones piétonnes et les espaces publics, le port du masque est également obligatoire lorsqu'il est impossible de respecter la distance de deux mètres. Par ailleurs, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique sur l'ensemble des communes du département

Vendée

En Vendée, le masque est désormais obligatoire dans l'espace public des 22 communes littorales dont Les Sables d'Olonne et L'Ile d'Yeu.

Face à l'augmentation du nombre de cas de Covid en France, les autorités de chaque département réinstaurent l'obligation du port du masque en extérieur. Mais pas que... Dans certaines municipalités, les rassemblements sur les plages sont limités à partir d'une certaine heure ou la consommation d'alcool sur la voie publique interdite. Au total, 28 département sont concernés, en totalité ou en partie.Les mesures, département par département sont à découvrir en dessous de l'infographie.Depuis dimanche dernier, dans les Alpes-Maritimes, département très prisé des vacanciers attirés notamment par Nice, le port du masque est obligatoire dans une grande partie des lieux publics comme les marchés couverts, les brocantes ou les centres-villes, à l'exception des zones naturelles, des espaces verts urbains, des plages et plans d'eau. Par ailleurs, la consommation d'alcool et la diffusion de musique amplifiée est interdite sur la voie publique. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 16 août prochain.Le port du masque reste obligatoire jusqu'au 15 août dans 21 communes, dont Foix, Tarascon, Mirepoix et Ax-les-Thermes.Le port du masque en extérieur a été étendu pour les personnes de plus de 11 ans dans le département de l'Aude dans des lieux de forte affluence, comme la cité de Carcassonne et dans tous les lieux où la distanciation physique est difficile, comme les rues commerçantes, les abords des gares, les files d'attente, les marchés et les rassemblements.Dans le Bas-Rhin, le masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans les établissements recevant du public comme les marchés, les rassemblements ou les centres-villes dans l'ensemble des communes du département. La vente et la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont interdites à Strasbourg.Le port du masque est de nouveau obligatoire depuis ce mercredi sur les marchés de plein-air, dans les fêtes foraines, aux abords des centres commerciaux ou des lieux de culte ou encore dans les abribus ou aérogares.Dans le Calvados, le port du masque obligatoire est en vigueur à Deauville, Trouville, Honfleur, Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer et Cabourg, uniquement dans les rues passantes.Le port du masque est obligatoire dans 45 communes de Charente-Maritime depuis le 20 juillet, dont La Rochelle, Royan, Rochefort et Saint-Martin-de-Ré, sauf à la plage, en forêt et dans les parcs et jardins. Les îles de Ré et d'Oléron sont également concernées.Le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de rendre obligatoire à nouveau le port du masque de 9h à 22h dans certains secteurs de plusieurs communes des Côtes-d'Armor à partir du 1er août jusqu'au 31 août. Sont concernés certains secteurs des communes de Paimpol, Ploubazlanec, Perros-Guirec, Trébeurden, Trégastel, Tréguier, Binic-Etables-sur-Mer, Bréhat, Erquy, Pléneuf-Val-André, Plérin, Saint-Quay-Portrieux, Fréhel, Dinan, Lanvallay, Saint-Cast-le-Guildo, et Saint-Jacut-de-la-Mer.En Gironde, jusqu'au 31 août, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les zones touristiques du littoral, à Bordeaux, à Saint-Emilion et Libourne. Cette obligation est assortie d'une interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique (hors terrasses autorisées) dans les secteurs littoraux urbains de Soulac-sur-Mer à La Teste-de-Buch. Jardins, parcs, espaces naturels et plages font exception.En Haute-Corse, le port du masque est obligatoire depuis mardi dans "les espaces denses", soit les rues les plus passantes des principales villes du département, dont Bastia, Calvi, Ile-Rousse ou Calenzana. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont par ailleurs interdits après 21h sur les plages et les espaces naturels pour éviter les fêtes nocturnes.Le port du masque est à nouveau obligatoire dans le centre-ville historique de Toulouse, de 9 heures à 3 heures du matin et pour tous les rassemblements dans le département.En Haute-Savoie, le port du masque en extérieur jusqu'au 31 août 2021 inclus, dans l'ensemble des communes du département, dans les situations à forte densité de personnes et lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée. Ce lundi, la préfecture de l'Hérault annonçait également le retour du masque à l'extérieur, jusqu'au 15 août dans tout le département à l'exception des zones de baignade, des grands espaces naturels comme les forêts ou les parcs et des municipalités du Minervois, Mont de Lacaune, Sud Hérault et des Cévennes Gangeoises.Jusqu'au 2 août, le masque est obligatoire sur tout le territoire du département, dans les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, les rues, chemins et remparts, comme à Saint-Malo de 11 heures à 21 heures, ainsi qu'aux abord du stade de Rennes lors des rencontres de football.Jusqu'au 4 août, l'obligation du port du masque est maintenue dans les zones les plus denses des communes tourisitiques comme Mont-de-Marsan, Biscarrosse et Dax. Par ailleurs, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique et dans les espaces publics de plein air, les "rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public" avec plus de 20 personnes simultanément restent interdits, tout comme les "festivals de plein air", "spectacles et concerts avec du public debout et dans les établissements recevant du public".Depuis ce mercredi, le port du masque est obligatoire dans les 15 communes de l'agglomération de la Presqu'île de Guérande, dont Le Croisic et La Turballe, là aussi, à l'exception des plages.Dans l'est, le masque est désormais obligatoire en Meurthe-et-Moselle pour tout piéton âgé de onze ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public de 9 h à minuit, dans les communes de plus de 5 000 habitants dont le taux d'incidence est égal ou supérieur au seuil d'alerte. 21 communes sont concernées, dans les alentours de Nancy et Longwy notamment.Le port du masque est obligatoire dans neuf communes du littoral ainsi que sur les aires d'autoroutes jusqu'au 2 août, notamment Dunkerque, Grande-Synthe, Gravelines et Bray-Dunes.Dans le Pas-de-Calais, les villes du littoral ont aussi été ciblées par le retour du masque obligatoire, mais seuls les quartiers les plus fréquentés de certaines communes, comme Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, Calais ou Le Touquet sont concernés.Dans les Pyrénées-Atlantiques, le port du masque est obligatoire aux plus de 11 ans, de 9 h à 21 h, à Anglet, Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, soit l'essentiel des communes littorales basques, ainsi qu'à Bayonne. Dans le reste du département, le port du masque devient obligatoire notamment sur les marchés et les brocantes, pour les participants à des manifestations et dans les files d'attente à l'entrée d'établissements recevant du public.Le département des Pyrénées-Orientales, très touristique et frontalier de l'Espagne, a été le premier à réinstaurer mi-juillet le port du masque en extérieur, sauf sur la plage et les grands espaces naturels comme les forêts. Depuis samedi, le masque est devenu samedi obligatoire dans les lieux assujettis à un pass sanitaire. Par ailleurs, les bars et restaurants continuent de fermer à 23h00.Le masque redevient obligatoire pour tout rassemblement en extérieurde plus de 10 personnes.Il l'est également dans les villes de Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et Chanaz où la consommation d'alcool sur la voie publique a également été interdite.Le port du masque est de nouveau obligatoire, depuis le 27 juillet et jusqu'au 31 août, dans certaines zones d'Etretat, comme le centre-bourg, aux abords de la plage, dans les parcs et jardins et sur les parkings.Jusqu'au 2 août, le port du masque est obligatoire dans une quinzaine de communes, dont Amiens, Fort-Mahon-Plage et Le Crotoy, mais aussi pour tous les rassemblements de plein air, commes les marchés, brocantes, spectacles ou fêtes foraines.Le masque est obligatoire dans les centres-villes de Montauban, Moissac et Castelsarrasin de 8 heures à minuit, jusqu'au 7 août.Le Var a également opté pour le retour du masque partout dans l'espace public de 58 des 153 communes du département, dont Hyères, Toulon, Sanary-sur-Mer, Fréjus et Saint-Raphaël. Le port du masque y est également obligatoire dans les promenades et front de mer. Il est par ailleurs interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique dans tout le département du Var, à l'exception des terrasses aménagées. Alors que le virus circule de plus en plus en Vaucluse, l'obligation du port du masque est étendue aux marchés en plein-air, aux rassemblements, dans les files d'attente ou aux abords des centres commerciaux jusqu'au 31 août. Dans les rues, les zones piétonnes et les espaces publics, le port du masque est également obligatoire lorsqu'il est impossible de respecter la distance de deux mètres. Par ailleurs, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique sur l'ensemble des communes du départementEn Vendée, le masque est désormais obligatoire dans l'espace public des 22 communes littorales dont Les Sables d'Olonne et L'Ile d'Yeu.