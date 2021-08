Les résidents des Ehpad pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à partir du 13 septembre, a précisé jeudi Matignon, après l'annonce par Jean Castex du démarrage de cette campagne dans les résidences de personnes âgées "à partir du 12, 13 septembre".

Cette date verra le "redémarrage de la campagne systématique, après recueil du consentement, pour les troisièmes doses (de vaccin) dans les Ehpad", a affirmé le Premier ministre sur RTL. Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront, elles, dès le 1er septembre, reprendre rendez-vous pour avoir leur 3e dose, comme recommandé par la Haute autorité de santé, a-t-il ajouté, en rappelant qu'il fallait "un délai d'environ 6 mois entre la deuxième et la troisième dose".

La 3e dose est jugée nécessaire parce que "la protection vaccinale chez certaines personnes -les plus fragiles, les plus âgés- baisse", a fait valoir le chef du gouvernement. Avec la vaccination, "on a 8 fois moins de chances d'être contaminé, 11 fois moins de chances d'aller à l'hôpital", a-t-il souligné.

Le Premier ministre a écarté par ailleurs la possibilité d'instaurer le pass sanitaire dans toutes les entreprises. "Le pass sanitaire dans l'entreprise n'est pas d'actualité", a assuré Jean Castex, désireux de donner la "priorité" à la campagne de vaccination. Le pass sanitaire "est un outil parmi d'autres" mais "la finalité c'est la vaccination", a-t-il insisté.

