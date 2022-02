Selon son entourage, le chef d'Etat français est très attaché à l'idée de prouver qu'il préside "jusqu'au dernier quart d'heure". Sa déclaration de candidature devrait dès lors être repoussée à la semaine du 28 février.

Le président français Emmanuel Macron, qui multiplie les consultations sur l'Ukraine, devrait une nouvelle fois repousser la question de sa candidature, au plus près de la date limite fixée au 4 mars, une échéance qui inquiète plusieurs de ses concurrents.

Deux conditions

Le chef de l'Etat avait lié l'officialisation de sa candidature à deux conditions: dépasser le "pic épidémique" et tourner la page d'une "situation internationale éminemment à risques".

Or, si le reflux du Covid-19 en France est bien entamé, les Occidentaux craignent que l'intensification des combats depuis plusieurs jours sur la ligne de front dans l'Est séparatiste ukrainien ne serve de prétexte à la Russie, qui a massé 150.000 soldats aux frontières ukrainiennes, pour lancer une attaque massive contre son voisin pro-occidental.

Selon son entourage, le chef d'Etat français est très attaché à l'idée de prouver qu'il préside "jusqu'au dernier quart d'heure". Sa déclaration de candidature devrait dès lors être repoussée à la semaine du 28 février.

Une attitude qui fait grincer des dents ses opposants. "J'attends qu'Emmanuel Macron arrête de se cacher et annonce sa candidature", a réagi Jordan Bardella, le président du parti d'extrême droite Rassemblement national (RN), sur la chaine d'info en continu BFMTV.

Date butoir le 4 mars

Reste que le chef de l'Etat semble récolter les fruits de son activité internationale: il recueille 39% de satisfaits dans un sondage de l'Ifop paru dimanche dans le Journal du Dimanche, deux points de plus en un mois.

Le Conseil constitutionnel a fixé au vendredi 4 mars, 18H00, la date butoir pour présenter ses 500 parrainages et se déclarer formellement candidat, alors que le premier tour de l'élection se tiendra le 10 avril prochain.

Au jeu des signatures, c'est la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui fait la course en tête avec près de 2.000 parrainages, devant Emmanuel Macron (1.345 paraphes).

Tous les sondages placent le président sortant nettement en tête du premier tour, qui se tiendra le 10 avril, avec environ 25% des suffrages, et vainqueur au second (24 avril) quel que soit l'adversaire.

Marine Le Pen vient en seconde position, devant Eric Zemmour et Valérie Pécresse, au coude à coude.

