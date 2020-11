Une conférence de presse de l'équipe de campagne du président sortant républicain Donald Trump diffusée sur Fox News a été interrompue par un présentateur de la chaine d'information qui a indiqué que les affirmations de la porte-parole relatives aux fraudes électorales étaient "explosives" et que les autorités n'avaient pas de preuve pour les étayer.

Lors de la conférence de presse organisée à Washington, Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison Blanche, a affirmé lundi que l'élection n'était "pas terminée" et accusé les démocrates d'avoir "triché". La chaîne Fox News a interrompu la retransmission en direct, jugeant irresponsable de relayer des accusations de fraude qui ne reposent sur aucun élément concret. La chaine est réputée pour être conservatrice et pour diffuser des débats d'opinions favorables au président sortant Donald Trump, ce qui rend cette interruption remarquable. Lors des jours suivant le scrutin présidentiel américain, Fox News a toutefois annoncé la victoire de Joe Biden, rival de Donald Trump, en même temps que les autres grands médias américains, et traite depuis lors le démocrate Biden en tant que président élu.