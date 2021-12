Fauci : "Quasiment certain" qu'Omicron n'est pas plus grave que Delta

Il est "quasiment certain" que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que Delta, a déclaré mardi à l'AFP l'éminent scientifique Anthony Fauci, ajoutant qu'il faudrait attendre encore "deux semaines au moins" pour savoir s'il se révèle même moins dangereux.

