Sale temps pour Facebook: parallèlement à la panne qui a paralysé ses services durant sept heures, le réseau social vit une grave crise depuis qu'une ancienne employée a fait fuité des documents internes qui nuisent à son image. Analyse avec Eugenio Maddalena, expert en communication numérique.

"Sur Facebook, il y a des conflits d'intérêts entre ce qui est juste pour le bien public et ce qui est juste pour Facebook. Et Facebook, à de nombreuses reprises, a privilégié uniquement ses propres intérêts, comme faire plus de profit". Ce sont les propos (rapportés par le Guardian) de Frances Haugen, 37 ans, ancienne employée de la société Palo Alto qui a envoyé des milliers de documents internes au Wall Street Journal et aux forces de l'ordre américaines montrant - entre autres - comment la société ment au public sur les progrès réalisés contre la haine, la violence et la désinformation en ligne.

Frances Haugen a expliqué sa décision de parler du fonctionnement interne de Facebook, affirmant qu'elle était alarmée par ce qu'elle percevait comme des politiques d'entreprise favorisant le profit, éclipsant la sécurité et l'intérêt public. "La version actuelle de Facebook déchire nos sociétés et provoque des violences ethniques dans le monde", a-t-elle déclaré.

Ce sont des affirmations assez sérieuses qui conduisent à cette question : Facebook est-il vraiment le problème ou le problème est-il le système économique dans lequel il s'inscrit, qui appelle à une augmentation continue des marges et des profits ? Haugen elle-même déclare également que "personne sur Facebook n'est malveillant". Au contraire, elle a souligné que Mark Zuckerberg, fondateur et CEO de Facebook, "n'a jamais entrepris de créer une plate-forme pleine de haine". Cependant, selon elle, les effets des choix de l'entreprise sont toujours graves.

Ces mots, posés ainsi, sont abstraits. Que cela signifie-t-il concrètement ? Voici un exemple : "Facebook s'est rendu compte que s'ils modifient l'algorithme pour le rendre plus sûr, les gens passent moins de temps sur le site, cliquent sur moins de publicités et [Facebook] gagne moins." Facebook a fait exactement cela : pour éviter de gagner moins d'argent, il a supprimé les restrictions sur les contenus politiques une fois les élections américaines terminées : pourquoi ? Pour le profit. Il n'y a pas d'autres raisons.

Facebook, parfaitement conscient de ses effets pervers

Ce n'est pas seulement l'exactitude de l'information qui est en danger, mais aussi la santé mentale des jeunes : Facebook est bien conscient - car ses propres recherches internes l'ont montré - que 30% des adolescentes perçoivent qu'Instagram aggrave la satisfaction esthétique de leurs corps. Ces jeunes femmes commencent à avoir des troubles alimentaires et deviennent elles-mêmes accros aux contenus d'Instagram, qui les "nourrit" encore en proposant des contenus nuisibles justement parce que son intérêt est qu'elles restent plus longtemps sur la plateforme et qu'elles regardent plus de publicités.

Si, comme le dit Frances Haugen, "personne sur Facebook n'est malveillant", comment est-il possible qu'ils puissent proposer des contenus qui conduisent à des troubles de l'alimentation aux jeunes femmes ? Ou que des contenus d'une véracité douteuse sur des questions politiques sensibles soient diffusés ? La réponse - à mon avis - se trouve dans le mécanisme du capital lui-même : le profit. Facebook, Google et les "big techs" ne font pas de charité et leurs algorithmes "doivent" faire du profit car ils s'inscrivent dans un système où les actionnaires sont prioritaires. Avant même les adolescents et la sécurité publique.

La vérité est qu'il faut reconnaître qu'Internet est le produit d'un financement public et de la recherche publique. Son amélioration nécessiterait un retour à une structure qui ne serait pas seulement commerciale, dans laquelle l'appareil public possèderait des pièces d'infrastructure clés au regard des intérêts publics, évitant exclusivement la logique du profit. Cela peut sembler utopique et provocateur, mais ne vaudrait-il pas mieux qu'Internet soit un bien commun ?

"Sur Facebook, il y a des conflits d'intérêts entre ce qui est juste pour le bien public et ce qui est juste pour Facebook. Et Facebook, à de nombreuses reprises, a privilégié uniquement ses propres intérêts, comme faire plus de profit". Ce sont les propos (rapportés par le Guardian) de Frances Haugen, 37 ans, ancienne employée de la société Palo Alto qui a envoyé des milliers de documents internes au Wall Street Journal et aux forces de l'ordre américaines montrant - entre autres - comment la société ment au public sur les progrès réalisés contre la haine, la violence et la désinformation en ligne.Frances Haugen a expliqué sa décision de parler du fonctionnement interne de Facebook, affirmant qu'elle était alarmée par ce qu'elle percevait comme des politiques d'entreprise favorisant le profit, éclipsant la sécurité et l'intérêt public. "La version actuelle de Facebook déchire nos sociétés et provoque des violences ethniques dans le monde", a-t-elle déclaré.Ce sont des affirmations assez sérieuses qui conduisent à cette question : Facebook est-il vraiment le problème ou le problème est-il le système économique dans lequel il s'inscrit, qui appelle à une augmentation continue des marges et des profits ? Haugen elle-même déclare également que "personne sur Facebook n'est malveillant". Au contraire, elle a souligné que Mark Zuckerberg, fondateur et CEO de Facebook, "n'a jamais entrepris de créer une plate-forme pleine de haine". Cependant, selon elle, les effets des choix de l'entreprise sont toujours graves.Ces mots, posés ainsi, sont abstraits. Que cela signifie-t-il concrètement ? Voici un exemple : "Facebook s'est rendu compte que s'ils modifient l'algorithme pour le rendre plus sûr, les gens passent moins de temps sur le site, cliquent sur moins de publicités et [Facebook] gagne moins." Facebook a fait exactement cela : pour éviter de gagner moins d'argent, il a supprimé les restrictions sur les contenus politiques une fois les élections américaines terminées : pourquoi ? Pour le profit. Il n'y a pas d'autres raisons.Ce n'est pas seulement l'exactitude de l'information qui est en danger, mais aussi la santé mentale des jeunes : Facebook est bien conscient - car ses propres recherches internes l'ont montré - que 30% des adolescentes perçoivent qu'Instagram aggrave la satisfaction esthétique de leurs corps. Ces jeunes femmes commencent à avoir des troubles alimentaires et deviennent elles-mêmes accros aux contenus d'Instagram, qui les "nourrit" encore en proposant des contenus nuisibles justement parce que son intérêt est qu'elles restent plus longtemps sur la plateforme et qu'elles regardent plus de publicités.Si, comme le dit Frances Haugen, "personne sur Facebook n'est malveillant", comment est-il possible qu'ils puissent proposer des contenus qui conduisent à des troubles de l'alimentation aux jeunes femmes ? Ou que des contenus d'une véracité douteuse sur des questions politiques sensibles soient diffusés ? La réponse - à mon avis - se trouve dans le mécanisme du capital lui-même : le profit. Facebook, Google et les "big techs" ne font pas de charité et leurs algorithmes "doivent" faire du profit car ils s'inscrivent dans un système où les actionnaires sont prioritaires. Avant même les adolescents et la sécurité publique.La vérité est qu'il faut reconnaître qu'Internet est le produit d'un financement public et de la recherche publique. Son amélioration nécessiterait un retour à une structure qui ne serait pas seulement commerciale, dans laquelle l'appareil public possèderait des pièces d'infrastructure clés au regard des intérêts publics, évitant exclusivement la logique du profit. Cela peut sembler utopique et provocateur, mais ne vaudrait-il pas mieux qu'Internet soit un bien commun ?