Vladimir Poutine, confronté à une chute de popularité, a reconnu jeudi que le niveau de vie des Russes s'était dégradé ces dernières années et a promis d'y remédier lors de son marathon annuel de doléances en direct à la télévision.

Salaires trop faibles, hausse des prix et des tarifs des services publics, système de santé: la majorité des questions adressées lors de la 17e "Ligne directe" en 20 ans de pouvoir de M. Poutine, qui a duré un peu plus de quatre heures, ont porté sur les difficultés vécues par la population au quotidien.

Fait rare lors de cet exercice médiatique annuel bien rodé, M. Poutine a reconnu que la vie de ses concitoyens était devenue plus dure, blâmant les sanctions occidentales visant son pays et la chute des prix des hydrocarbures, qui représentent une grande part des exportations de la Russie. Il a également reconnu des difficultés provisoires liées à la mise en oeuvre il y a tout juste un an de mesures impopulaires telles que le relèvement de l'âge de la retraite ou la hausse de la TVA, tout en assurant qu'elles commençaient à porter leurs fruits et à bénéficier à la situation économique. Il a immédiatement promis, une nouvelle fois, d'"augmenter le niveau de vie, le niveau de revenus" de la population qui baisse sans discontinuer depuis plusieurs années, et a assuré vouloir régler des problèmes pressants comme l'état du système de santé ou le problème des ordures.

Le président s'est plié à cet exercice dans un contexte de chute sensible de sa popularité. Selon l'institut indépendant Levada, les deux tiers des Russes approuvent la politique de leur président, un chiffre élevé mais en net retrait après avoir évolué entre 80% et 90% après l'annexion de la Crimée en 2014. Si les autorités russes n'ont pas été jusqu'alors confrontées à un mouvement social d'ampleur, le mécontentement s'est exprimé ces derniers mois dans une série de contestations locales sur des sujets de proximité comme le traitement des déchets ou la construction d'une cathédrale dans l'Oural.

"Sauvez la Russie"

"Une seule question: quand partez-vous?", "Que va-t-on faire lorsqu'il ne restera plus de pétrole et de gaz?", "S'il vous plaît, sauvez la Russie", pouvait-on lire affiché à l'écran parmi les 1,8 million de questions adressées au total au président. M. Poutine a assuré se sentir "responsable" de la corruption dans le pays, a défendu l'impopulaire parti au pouvoir et tenté de rassurer les Russes sur une série de lois controversées votées récemment, telles que celle sur la mise sur pied d'un "internet souverain" et celle punissant l'offense aux symboles de l'Etat.

Sur le plan international, M. Poutine a répété être "prêt au dialogue" avec les Etats-Unis. Tout en qualifiant les sanctions de "grande erreur", il a assuré qu'elles avaient permis à son pays de développer une série de secteurs économiques qui étaient jusqu'alors quasi inexistants. Il a qualifié le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky de "personne talentueuse" en tant que comédien, mais relevé que la situation actuelle relevait plutôt de la "tragédie", l'accusant de refuser le dialogue avec les séparatistes qui contrôlent une partie de l'Est de l'Ukraine.

M. Poutine a aussi estimé qu'un recours à la force des Etats-Unis contre l'Iran serait une "catastrophe" et que Moscou devrait "réagir" aux cyberattaques américaines visant son réseau électrique, évoquées par la presse américaine.

Au-delà des problèmes économiques et politiques, la personnalité du président suscite la curiosité et il glisse généralement dans l'émission quelques allusions sur sa vie privée, strictement protégée. Il a ainsi confié qu'il aimerait prendre des vacances "librement et incognito" tout en reconnaissant que ce n'était pas réaliste, ou ironisé en assurant disposer de "preuves et témoins" établissant qu'il n'était pas un extraterrestre. Interrogé sur un moment de sa vie dont il aurait honte, il a conclu l'émission les larmes aux yeux en se souvenant d'une femme âgée lui ayant demandé, à genoux, son aide au début des années 2000 et dont il a ensuite perdu le message écrit.