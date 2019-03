Explosion dans une usine chimique en Chine: 6 morts et 30 blessés graves

Une énorme explosion s'est produite jeudi dans une usine chimique dans l'est de la Chine, faisant au moins six morts et 30 blessés graves lorsqu'elle a soufflé des bâtiments de l'usine, endommagé des habitations et projeté un énorme panache de fumée dans le ciel.