L'ancien président Evo Morales a fait cause commune avec les barons étrangers de la drogue, a déclaré le ministre de l'Intérieur Arturo Murillo. Il a porté plainte auprès de la Cour internationale de Justice à La Haye.

"Ce que je vais vous dire est une première", déclare Arturo Murillo, ministre de l'Intérieur. "Evo Morales a fait construire son propre hangar à avions pendant sa présidence. Avant lui, tous les présidents boliviens utilisaient des vols commerciaux ou des avions militaires. Dans ce hangar, nous avons trouvé un bunker de 500 mètres carrés. Dans ce hangar, vous prenez l'ascenseur et vous vous retrouvez soudain dans une chambre extrêmement luxueuse, avec une grande salle de réunion, des chambres d'hôtel, des saunas .... Le bunker est encore plus richement décoré que les palais des cheiks d'Arabie Saoudite et du Qatar. Pouvez-vous imaginer cela dans un pays pauvre comme la Bolivie ?"

Le président Evo Morales s'est enfui au Mexique suite aux protestations incessantes de la population. Cependant, la situation reste très tendue, avec de nombreuses émeutes et violences. Comment expliquez-vous ces troubles en Bolivie ?

En fait, il y a deux ans, les Boliviens ont déjà donné le signal que l'ère Morales était terminée. Lors du référendum de 2016, ils ont rejeté la proposition de Morales de se présenter pour un quatrième mandat. Le président a choisi de ne pas écouter son peuple et a ignoré le résultat. Lors du premier tour de l'élection présidentielle du 20 octobre, une grande partie de la population a tourné le dos à Morales. Il ne souhaitait pas de deuxième tour contre son adversaire Carlos Mesa et a décidé de frauder. Tous les Boliviens l'ont vu de leurs propres yeux : à un moment donné, la retransmission en direct des résultats des élections a été interrompue et le lendemain, Morales a semblé avoir suffisamment d'avance pour revendiquer la présidence. Les protestations n'ont pas tardé. Le président n'a toujours pas compris que le peuple ne le soutenait plus. Ce n'est que lorsque le commandant de l'armée, Williams Kaliman, a indiqué clairement que l'armée ne le soutenait plus, que Morales a annoncé sa démission.

Entre-temps, plusieurs ministres qui soutiennent Morales ont appelé leurs partisans à protester violemment.

Il y a de meilleures circonstances pour devenir ministre de l'Intérieur.

Les villes de Bolivie deviennent des zones de guerre. J'ai moi-même été victime d'une telle attaque. Ma maison est située à Chapare, la région d'où vient Morales. Les disciples de Morales sont allés chez moi pour la détruire et tuer ma famille. Heureusement, j'ai reçu un coup de fil juste à temps pour les avertir. Ma soeur et mon beau-frère sont allés dans la forêt tropicale avec leurs filles de deux et huit ans et avec mon cousin et s'y sont cachés pendant huit jours pour éviter d'être tués. Ils ont réduit ma maison en cendres. Voilà les partisans de Morales !

C'est alors que Jeanine Anez a été nommée présidente par intérim et qu'on m'a demandé d'être ministre de l'Intérieur. Elle m'a confié la tâche difficile de ramener la paix dans notre pays. Entre-temps, nous avons réussi à négocier et à signer des accords avec la plupart des secteurs. Le seul endroit où il y a maintenant un conflit très violent est dans la région du Chapare. Dès que la paix sera rétablie en Bolivie, le gouvernement de transition fera tout ce qui est en son pouvoir pour organiser de nouvelles élections dès que possible.

Pourquoi avez-vous porté plainte contre Evo Morales devant la Cour internationale de Justice de La Haye ?

La plupart des Boliviens ne le savent pas, mais Morales a commis plusieurs crimes contre l'humanité. Nous avons du matériel visuel et audio de vidéos et des conversations écoutées entre Morales et le baron de la drogue Faustino Yucra. Morales ordonne au cartel de la drogue de bloquer l'accès aux villes et de semer le chaos afin que les gens n'aient plus accès à la nourriture. Il espérait qu'ils aspireraient alors à son règne. Selon le code pénal bolivien, il s'agit d'un acte terroriste.

Morales n'est-il pas le président qui a sorti la Bolivie de la pauvreté ?

Morales a de nombreux partisans parce qu'il a réussi à améliorer le niveau de vie de millions de Boliviens pauvres. Mais le prix à payer est élevé : la Bolivie était en passe de devenir un narco-État, tout comme le Venezuela.

La culture de la coca a une tradition séculaire en Bolivie. Vous ne pouvez pas dire que c'est Morales l'a instaurée, non?

Tout à fait d'accord. La feuille de coca est utilisée à La Paz et dans d'autres villes contre le mal des montagnes. Je dois avouer que je mâche aussi des feuilles de coca pour ne pas ressentir ma fatigue. Surtout maintenant que je travaille si dur. Nous considérons que mâcher des feuilles de coca fait partie de notre identité. C'est notre café. Mais il y a une grande différence entre cultiver des feuilles de coca et produire de la cocaïne. Ces dernières années, la production et le commerce de cocaïne ont énormément augmenté. Nous avons maintenant découvert que de nombreux problèmes structurels en Bolivie sont liés au trafic de drogue. Morales a permis aux barons de la drogue étrangers de circuler librement en Bolivie. Nous allons mettre un terme à tout cela. Toute personne impliquée dans le trafic de drogue en Bolivie sera extradée vers son pays d'origine. Le plus gros problème, c'est que ces barons de la drogue ne sont pas seulement impliqués dans l'exportation, mais aussi dans l'expansion du marché bolivien lui-même. Ils distribuent gratuitement de la cocaïne à nos jeunes pour les rendre dépendants. Nous voulons garder nos jeunes en bonne santé et nous avons déclaré la guerre aux cartels de la drogue.

Comment se fait-il qu'Evo Morales se soit enfui au Mexique ?

Quand Morales a offert sa démission, nous avons voulu lui offrir un départ honorable. Nous avons donc autorisé un avion militaire du Mexique à atterrir en Bolivie. Quand nous avons su que Morales continuait à mobiliser des gens depuis le Mexique pour déstabiliser le pays par la violence et le chaos, nous avons adopté une position plus stricte. Le mois dernier, le président mexicain, Lopez Obrador, a également offert sa protection au plus jeune fils du baron de la drogue El Chapo, Ovidio Guzman. En tant que ministre de l'Intérieur, j'ai été informé par les services de renseignement, la police et l'armée que Ivan Archivaldo Guzman, également connu sous le nom de El Chapito, et Alfredo Guzman ont eu officiellement accès au Parlement bolivien dans le passé. Nous savons depuis longtemps que les barons de la drogue considéraient la Bolivie comme leur patrie. Les fils d'El Chapo ont vécu à Santa Cruz pendant un certain temps et dans notre pays ils ont également suivi une formation de pilote. Le ministère de l'Intérieur va maintenant enquêter en profondeur sur ce qui se cache derrière tout cela.

Votre maison a brûlé et votre famille s'est échappée de justesse. Vous ne craignez pas pour votre vie?

Si ma famille ne s'était pas enfuie, elle aurait été tuée. À Chapare, Morales est toujours à la tête d'un grand groupe de cultivateurs de coca. Plusieurs policiers ont déjà été sauvagement assassinés. Il est clair que les cultivateurs locaux de coca sont soutenus par les cartels de la drogue du Mexique. Ces gens ont perdu toutes leurs valeurs. Je sais avec qui je me bats, mais je ne veux pas que les enfants boliviens grandissent dans un narco-État.