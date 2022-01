Selon un rapport des Nations unies, l'Ethiopie est actuellement confrontée à une double crise, politique et humanitaire. Plus de 6,4 millions de personnes auraient besoin d'une aide alimentaire. Parmi lesquelles de nombreux enfants et femmes enceintes.

Plus de six millions de personnes vivant dans des régions éthiopiennes touchées par une sécheresse d'ampleur auront besoin d'une aide "vitale" en 2022, affirme un rapport diffusé mercredi par les Nations unies.

Cette sécheresse s'ajoute à la crise humanitaire en Ethiopie, où la guerre qui oppose dans le nord du pays les forces gouvernementales aux rebelles du Tigré entraîne déjà un besoin urgent d'aide pour des millions d'Ethiopiens.

La sécheresse dans la région Somali ainsi que le sud et l'est de l'Oromia a un "impact dévastateur sur les vies et les modes de vie des communautés pastorales et agro-pastorales qui, après trois saisons des pluies consécutivement manquées, vivent dans cette zone", affirme le Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Selon ce rapport, diffusé mercredi mais daté de lundi, plus de 6,4 millions de personnes dans les zones touchées auront besoin selon les estimations d'aide alimentaire cette année. Au total, quelque 200.000 enfants et femmes enceintes ou allaitantes souffrent de malnutrition modérée et 14.000 enfants de malnutrition sévère, selon le texte.

Fin novembre, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a affirmé que la situation humanitaire s'est rapidement détériorée dans le nord du pays (Tigré, Amhara, Afar), où 9,4 millions de personnes souffrent de la faim en raison du conflit.

Au Tigré, qui connaît selon l'ONU un blocus humanitaire de facto, l'organisation mondiale affirme que des centaines de milliers de personnes vivent dans des conditions proches de la famine.

