Les Etats-Unis ont recensé mardi près de 220.000 nouvelles infections au Covid-19 en 24H, un niveau frôlant les records enregistrés ces derniers jours dans le pays, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

Le pays a dans le même temps déploré près de 2.500 morts liées à la maladie, d'après un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

Les autorités sanitaires américaines s'attendaient à cette flambée après le voyage de millions Américains à l'occasion de la fête de Thanksgiving il y a 10 jours, malgré les appels à rester chez soi.

Plus de 100.000 personnes sont actuellement hospitalisées dans la première puissance économique mondiale pour cause de Covid-19.

Les Américains, confrontés à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plusieurs semaines, s'accrochent à l'espoir de la distribution imminente d'un vaccin dans le pays.

Celui fabriqué par les laboratoires Pfizer/BioNTech pourrait être autorisé dans les tout prochains jours, et le vaccin de Moderna dès la semaine prochaine.

Au total, plus de 15 millions de personnes ont contracté le Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie. Plus de 286.000 personnes y sont décédées des suites de la maladie.

Le pays a dans le même temps déploré près de 2.500 morts liées à la maladie, d'après un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu. Les autorités sanitaires américaines s'attendaient à cette flambée après le voyage de millions Américains à l'occasion de la fête de Thanksgiving il y a 10 jours, malgré les appels à rester chez soi. Plus de 100.000 personnes sont actuellement hospitalisées dans la première puissance économique mondiale pour cause de Covid-19.Les Américains, confrontés à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plusieurs semaines, s'accrochent à l'espoir de la distribution imminente d'un vaccin dans le pays.Celui fabriqué par les laboratoires Pfizer/BioNTech pourrait être autorisé dans les tout prochains jours, et le vaccin de Moderna dès la semaine prochaine.Au total, plus de 15 millions de personnes ont contracté le Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie. Plus de 286.000 personnes y sont décédées des suites de la maladie.