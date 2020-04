La diplomatie américaine a inscrit pour la première fois sur sa liste noire pour terrorisme un groupe suprémaciste blanc étranger pour montrer sa détermination face à cette "menace" contre laquelle "les Etats-Unis ne sont pas immunisés".

Le département d'Etat américain a inscrit le Mouvement impérial russe et trois de ses chefs, Stanislav Vorobiev, Denis Gariev et Nikolaï Trouchtchalov, sur sa liste des "terroristes internationaux", a annoncé le coordonnateur de la lutte antiterroriste Nathan Sales. "C'est la première fois que les Etats-Unis mettent sur cette liste noire des terroristes suprémacistes blancs, ce qui démontre à quel point ce gouvernement prend cette menace au sérieux", a-t-il ajouté.

Washington accuse ce groupe de "fournir un entraînement paramilitaire à des néonazis et à des suprémacistes blancs" dans deux centres à Saint-Pétersbourg, et d'avoir ainsi formé des Suédois qui ont ensuite perpétré des attentats dans leur pays fin 2016-début 2017. Le gouvernement américain pense aussi que ce groupe russe "joue un rôle important pour tenter de rallier des Européens et Américains dans un front commun contre ceux qu'ils perçoivent comme leurs ennemis", a encore dit le diplomate.

"Depuis 2015, le monde a vu une augmentation du terrorisme lié au suprémacisme blanc", a souligné Nathan Sales. "Les Etats-Unis ne sont pas immunisés face à cette menace", a-t-il ajouté, évoquant de récentes attaques "visant des gens pour leur race ou religion dans des endroits comme Pittsburgh, Poway ou El Paso".

L'administration de Donald Trump veut ainsi montrer qu'elle prend au sérieux le danger représenté par les groupes néonazis ou nationalistes blancs, y compris sur le sol américain, alors que le président des Etats-Unis lui-même est souvent accusé d'ambiguïté à leur égard.

