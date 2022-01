La Ville de New York démarre 2022 avec un nouveau maire. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'ancien policier afro-américain Eric Adams a prêté serment sur la Bible à Times Square alors que des milliers de fêtards s'étaient rassemblés sur cette place emblématique de Manhattan pour célébrer la Saint-Sylvestre.

Âgé de 61 ans, M. Adams est le deuxième maire noir de l'histoire de New York. Il succède à Bill de Blasio et devient le 110e maire de la Grosse Pomme.

Eric Adams a été élu le 2 novembre dernier pour son programme de lutte contre la criminalité et des inégalités socio-économiques dans cette mégapole d'environ neuf millions d'habitants.

Ces dernières années, Eric Adams dirigeait le quartier de Brooklyn.

Son premier défi sera d'endiguer la pandémie de coronavirus alors que New York est à nouveau frappée par le Covid-19. Par ailleurs, l'élu démocrate devra s'attaquer à la relance économique de la métropole. Enfin, en tant qu'ancien policier, il sera également scruté sur la manière dont il poursuit la réforme de la police.

Âgé de 61 ans, M. Adams est le deuxième maire noir de l'histoire de New York. Il succède à Bill de Blasio et devient le 110e maire de la Grosse Pomme. Eric Adams a été élu le 2 novembre dernier pour son programme de lutte contre la criminalité et des inégalités socio-économiques dans cette mégapole d'environ neuf millions d'habitants. Ces dernières années, Eric Adams dirigeait le quartier de Brooklyn. Son premier défi sera d'endiguer la pandémie de coronavirus alors que New York est à nouveau frappée par le Covid-19. Par ailleurs, l'élu démocrate devra s'attaquer à la relance économique de la métropole. Enfin, en tant qu'ancien policier, il sera également scruté sur la manière dont il poursuit la réforme de la police.