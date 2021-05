Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi son homologue américain Joe Biden d'avoir "les mains ensanglantées" en raison de son soutien à Israël au moment où l'Etat hébreu mène des frappes dans la bande de Gaza.

"Vous écrivez l'Histoire avec des mains ensanglantées", a déclaré M. Erdogan à l'adresse du locataire de la Maison Blanche, reprochant notamment à son administration l'approbation de nouvelle ventes d'armes à Israël "qui mène des attaques disproportionnées contre la bande de Gaza".

"Les territoires palestiniens sont victimes de persécutions, de souffrances et le sang y coule comme c'est le cas de nombreuses autres régions qui ont perdu la paix avec la fin de l'Empire ottoman. Et vous soutenez cela", a ajouté M. Erdogan en interpellant son homologue américain.

M. Erdogan s'en est aussi violemment pris à Israël. "Ce sont des meurtriers, à tel point qu'ils tuent des enfants âgés de cinq ou six ans. Il n'y a que sucer le sang qui les assouvit", a-t-il dit.

Les hostilités à Gaza ont éclaté le 10 mai avec un barrage de roquettes tirées par le mouvement palestinien Hamas sur Israël après que des centaines de manifestants palestiniens ont été blessés dans des heurts avec la police israélienne à Jérusalem-Est occupée. A l'origine des manifestations, la menace d'expulsion forcée de familles palestiniennes au profit de colons israéliens.

Depuis le début de ces hostilités le 10 mai, 200 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont au moins 59 enfants, et plus de 1.300 blessées. Côté israélien, dix personnes ont été tuées, dont un enfant, et 294 blessées après des tirs de roquettes et de missiles à partir de la bande de Gaza.

M. Erdogan multiplie depuis plusieurs jours les entretiens avec des dirigeants et dignitaires étrangers pour tenter de faire cesser les bombardements israéliens.

L'Etat autrichien s'efforce probablement de faire payer aux musulmans la facture du génocide qu'il a commis contre les Juifs Erdogan

Face aux violents affrontements entre le Hamas et Israël, Joe Biden a maintenu le soutien traditionnel des Américains au droit de l'Etat hébreu "à se défendre".

Dans son discours M. Erdogan a par ailleurs proposé la mise ne place d'une commission "regroupant des représentants des trois religions (islam, judaïsme et christianisme) pour administrer Jérusalem", dont la partie orientale occupée par Israël depuis 1967 abrite des lieux saints pour les fidèles de ces croyances.

Le chef d'Etat turc a en outre fustigé l'Autriche pour avoir hissé vendredi le drapeau israélien sur des bâtiments officiels en signe de "solidarité" avec l'Etat hébreu. "L'Etat autrichien s'efforce probablement de faire payer aux musulmans la facture du génocide qu'il a commis contre les Juifs", a-t-il affirmé.

