Sur la base des archives qu'il a pu consulter, Ludo De Witte affirme que le gouverneur belge de l'époque, Roberto Regnier, est au coeur du complot qui a conduit à la mort de Louis Rwagasore, ce qu'avait clamé Jean Kageorgis dans une ultime lettre.

Après son livre-choc sur l'assassinat, en 1960, du leader congolais Patrice Lumumba, qui a débouché sur une commission d'enquête concluant à la "responsabilité morale" de la Belgique, le sociologue Ludo De Witte s'attaque, dans Meurtre au Burundi (1), à un autre dossier sensible: la liquidation du prince et Premier ministre Louis Rwagasore, le 13 octobre 1961, sur la terrasse de l'hôtel Tanganyika, à Bujumbura, huit mois avant l'indépendance. Le tireur, Jean Kageorgis, un ressortissant grec, et cinq complices ont été rapidement arrêtés et jugés. Ils étaient liés au Parti démocrate-chrétien burundais, soutenu par la tutelle belge. Le premier a été exécuté sans que le roi Baudouin n'accorde sa grâce. Les cinq autres le seront après un nouveau procès mené au lendemain de l'indépendance. Sur la base des archives qu'il a pu consulter, Ludo De Witte affirme que le gouverneur belge de l'époque, Roberto Regnier, est au coeur du complot qui a conduit à la mort de Louis Rwagasore, ce qu'avait clamé Jean Kageorgis dans une ultime lettre. Etrangement, les enquêtes menées par le tribunal colonial, la nouvelle autorité burundaise et l'ONU ont toutes négligé le rôle de la Belgique dans le meurtre. Or, ajoute De Witte, cette élimination a conduit le Burundi dans une instabilité dont il n'est jamais sorti. En apôtre de la libération des peuples, l'auteur ne se prive pas, tout au long de l'ouvrage, de questionner le rôle "trouble" de la monarchie et de l'élite démocrate-chrétienne belges, et conclut à un crime d'Etat. Le débat sur cette page sombre des relations belgo-burundaises pourrait rebondir au sein de la commission parlementaire actuellement chargée d'examiner notre passé colonial.