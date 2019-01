Enquête russe: un proche de Trump inculpé et arrêté

Roger Stone, ami de longue date et conseiller informel de Donald Trump, a été arrêté vendredi et inculpé dans l'enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne présidentielle de M. Trump en 2016 et la Russie, a indiqué le bureau du procureur spécial Robert Mueller.