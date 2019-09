Engagements éthiques dans l'industrie minière: réel tournant ou poudre aux yeux?

L'industrie minière, accusée d'être l'une des plus polluantes et dangereuses au monde, dit vouloir adopter des pratiques plus éthiques, mais les associations de défense de l'environnement et des droits humains dénoncent des paroles vaines.

