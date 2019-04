En images: à Hawaï, près d'un an après l'éruption du volcan Kilauea

Olivia Lepropre Journaliste

Les habitants de Kapoho, à Hawaï, retrouvent leurs habitations et leur vie quotidienne, près d'un an après l'éruption historique du volcan Kilauea. Cet évènement avait forcé des centaines de personnes à quitter leurs villages et a détruit plus de 700 constructions.