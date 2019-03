Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express Opinion

"En Algérie, le président à vie et le peuple à vif"

La stabilité ou le chaos. L'alternative est une réponse classique opposée par des dirigeants autoritaires à des citoyens épris de liberté qui les contestent. Elle est d'autant plus aisément brandie ces jours-ci par les responsables politiques face à la rue qui s'oppose à un cinquième mandat à la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, que l'Algérie conserve des séquelles des dix années de guerre civile qui ont suivi le printemps arabe avant l'heure qu'elle a connu en 1988 et que les Algériens sont fondés à s'inquiéter des échecs contemporains des révolutions en Libye et en Syrie.