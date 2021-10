En Allemagne, trois partis se sont dit prêts à entamer des discussions en vue de la formation d'un gouvernement de coalition. La dernière formation à avoir donné son accord est le parti libéral FDP lundi, affirment les médias allemands. Les sociaux-démocrates du SPD et les Verts avaient précédemment déjà approuvé l'idée.

SPD et chrétiens-démocrates de la CDU/CSU étaient au pouvoir jusqu'ici sous la houlette de la chancelière Angela Merkel (CDU). Cette dernière termine son dernier mandat et la CDU/CSU a subi une défaite historique lors des récentes élections législatives. Le SPD a donc décidé de tenter la constitution d'un autre attelage.

SPD, Verts et FDP ont progressé aux législatives du 26 septembre, détenant ensemble une solide majorité au parlement.

