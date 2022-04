Dix personnes -quatre Français, un Belge et cinq Egyptiens- ont été tuées mercredi dans un accident de bus à Assouan, dans le sud touristique de l'Egypte, a indiqué le gouverneur.

En outre, 14 autres personnes ont été blessées -huit Français et six Belges- et se trouvent dans un "état stable" après avoir été hospitalisées pour "des fractures, des ecchymoses et des blessures superficielles", précise un communiqué diffusé par le gouvernorat.

