L'administration de Donald Trump va limiter les visas octroyés aux femmes enceintes soupçonnées de vouloir se rendre aux Etats-Unis pour que leur enfant y bénéficie automatiquement de la nationalité américaine à la naissance.

"A compter du 24 janvier 2020, le département d'Etat ne délivrera plus de visas de visite temporaire aux étrangers qui veulent entrer aux Etats-Unis pour du 'tourisme de maternité'", afin de tirer avantage du droit du sol américain, a annoncé jeudi la Maison Blanche dans un communiqué.

Les nouvelles règles visent clairement les femmes qui "se rendent aux Etats-Unis pour que, en donnant naissance sur le sol américain, leur enfant obtienne automatiquement et de manière permanente la nationalité américaine", a-t-elle expliqué.

"Ce changement réglementaire est nécessaire pour renforcer la sécurité", "le système d'immigration" des Etats-Unis et "l'intégrité de la citoyenneté américaine", a ajouté la présidence. Elle estime que cette "industrie du tourisme de maternité" menace d'être une "surcharge" pour les hôpitaux du pays, sans compter qu'elle "alimente les activités criminelles". "Mettre fin à ces failles flagrantes" du système américain "va permettre de combattre ces abus endémiques et en fin de compte protéger les Etats-Unis", a insisté la Maison Blanche, assurant vouloir aussi défendre l'argent des "contribuables américains".

Le droit du sol est très extensif aux Etats-Unis: il suffit de naître dans le pays pour bénéficier automatiquement de la nationalité américaine.

Le milliardaire républicain a fait de la lutte contre l'immigration une de ses priorités et a ouvertement menacé, par le passé, de s'attaquer au droit du sol.

"A compter du 24 janvier 2020, le département d'Etat ne délivrera plus de visas de visite temporaire aux étrangers qui veulent entrer aux Etats-Unis pour du 'tourisme de maternité'", afin de tirer avantage du droit du sol américain, a annoncé jeudi la Maison Blanche dans un communiqué. Les nouvelles règles visent clairement les femmes qui "se rendent aux Etats-Unis pour que, en donnant naissance sur le sol américain, leur enfant obtienne automatiquement et de manière permanente la nationalité américaine", a-t-elle expliqué. "Ce changement réglementaire est nécessaire pour renforcer la sécurité", "le système d'immigration" des Etats-Unis et "l'intégrité de la citoyenneté américaine", a ajouté la présidence. Elle estime que cette "industrie du tourisme de maternité" menace d'être une "surcharge" pour les hôpitaux du pays, sans compter qu'elle "alimente les activités criminelles". "Mettre fin à ces failles flagrantes" du système américain "va permettre de combattre ces abus endémiques et en fin de compte protéger les Etats-Unis", a insisté la Maison Blanche, assurant vouloir aussi défendre l'argent des "contribuables américains". Le droit du sol est très extensif aux Etats-Unis: il suffit de naître dans le pays pour bénéficier automatiquement de la nationalité américaine. Le milliardaire républicain a fait de la lutte contre l'immigration une de ses priorités et a ouvertement menacé, par le passé, de s'attaquer au droit du sol.