De nombreux drapeaux, costumes et symboles ont été aperçus parmi les manifestants lors de l'invasion du Capitole hier aux États-Unis. Qui sont ces pro-Trump et quels groupes d'influence représentent-ils ? Décryptage.

Un personnage a particulièrement marqué les esprits lors de l'invasion du Capitole par le mouvement trumpiste, il s'agit d'un homme torse-nu, habillé de peaux de bêtes et coiffé de cornes. Cet homme s'appelle Jake Angeli. Mais il est mieux connu sous les pseudonymes Q Shaman. Il est une figure bien en vue du mouvement QAnon. Il s'agit d'une mouvance conspirationniste qui soutient Trump et que l'on a vue apparaitre lors des rassemblements pro-Trump ces derniers mois. Selon eux, il existerait un "Deep State", un État dans l'État aux mains du clan Clinton-Obama et de stars d'Hollywood.Dans une interview accordée à "AZ Central" en 2020, Jake Angeli a dit porter son bonnet de fourrure, son style de Viking et son visage peint pour attirer l'attention. Mais son accoutrement pourrait avoir une autre symbolique liée au Dieu Wotan, souvent représenté avec un casque viking. C'est cette divinité du panthéon germanique qui a inspiré le wotanisme, mouvement identitaire politique et religieux défendu par des sympathisants d'extrême-droite, nazis ou encore suprématistes blancs, explique Paris Match. Un homme a également été aperçu avec un t-shirt "Auschwitz" négationniste. Le négationnisme consiste en un déni de faits historiques, malgré la présence de preuves flagrantes rapportées par les historiens, et ce à des fins racistes ou politiques. Dans ce cas-ci, il s'agit du génocide juif perpétré par les Nazis.Lors de la manifestation, on a pu également voir de nombreux drapeaux jaunes ornés d'un serpent à sonnette. Le drapeau de Gadsden, symbole des libertariens. Cette philosophie politique prône l'individualisme et est de ce fait anti-État. Les libertariens prônent la liberté individuelle comme droit naturel. De nombreux drapeaux confédérés ont également été aperçus. C'est celui des armées des États confédérés d'Amérique, une bannière adoptée pendant la guerre civile. Un drapeau rouge barré d'une croix bleu marine sur laquelle se retrouvent 13 étoiles. Il s'agit d'un drapeau polémique, car pour une grande partie des Américains, il reste un symbole de ralliement aux idées racistes. Tout comme pour le drapeau des États-Unis, chaque étoile présente sur le drapeau confédéré représente un des États du Sud qui a lutté lors de la guerre civile pour empêcher la fin de l'esclavage dans leur État. Certains manifestants étaient également déguisés en soldats de la guerre d'indépendance .On a vu aussi des personnes parader avec le drapeau "Straight Pride", un mouvement conservateur qui s'oppose aux mouvements pro-LGBTGQ+ comme les "Gay Pride".