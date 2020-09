Tout comme l'an dernier, le président américain a été nominé pour le prix Nobel de la Paix pour avoir contribué à l'accord de paix entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Sa nomination a été proposée par un député norvégien, Christian Tybring-Gjedde.

"Pour son mérite, je pense qu'il a fait plus d'efforts pour instaurer la paix entre les nations que la plupart des autres nominés pour le Nobel de la paix", a déclaré le député norvégien à la chaîne américaine Fox News.

L'an dernier, Donald Trump avait également été nominé pour le Nobel de la Paix, mais c'était, à son grand regret, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui l'avait remporté.

Tybring-Gjedde, dans sa lettre de nomination au Comité Nobel, a déclaré que l'administration Trump avait joué un rôle clé dans l'établissement de relations entre Israël et les Émirats arabes unis. "Comme on s'attend à ce que d'autres pays du Moyen-Orient suivent les traces des Émirats arabes unis, cet accord pourrait changer la donne et faire du Moyen-Orient une région de coopération et de prospérité", a-t-il écrit.

