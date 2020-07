Le président américain Donald Trump, qui n'a jamais été vu avec un masque en public, a assuré mercredi que cela ne lui poserait "aucun problème" d'en porter un, tout en réaffirmant sa conviction que le coronavirus allait "disparaître" à "un certain moment".

"Cela ne me poserait aucun problème (...) Si j'étais dans une situation de proximité avec des gens, je le ferais", a-t-il déclaré sur Fox Business au moment où plusieurs régions des Etats-Unis enregistrent une hausse spectaculaire du nombre de cas de Covid-19.

"La plupart du temps, je ne suis pas dans cette situation", a-t-il cependant affirmé, soulignant que toutes les personnes qu'il rencontrait étaient testées à l'avance.

"Je suis tout à fait pour les masques, je pense que les masques sont une bonne chose", a-t-il encore dit, tout en se montrant dubitatif sur l'idée de les rendre obligatoires au niveau national. "Il y a beaucoup d'endroits dans le pays où les gens restent très à distance" les uns des autres, a-t-il souligné.

"Je pense que nous allons être très bons avec le coronavirus, je pense qu'à un moment cela va en quelque sorte simplement disparaître", a-t-il encore ajouté. "J'espère", a-t-il précisé.

Interrogé à nouveau par le journaliste sur le fait de savoir s'il pensait vraiment que le virus allait disparaître, il a répondu par l'affirmative.

"Oui, je le pense. A un certain moment. Et je pense aussi que nous allons avoir un vaccin très bientôt."

En février, M. Trump avait déjà tenu des propos similaires. "Il va disparaître. Un jour, comme par miracle, il va disparaître", avait-il affirmé.

De nombreux républicains, dont le puissant chef du Sénat Mitch McConnell, encouragent de plus en plus activement les gens à se masquer le visage.

Si le vice-président Mike Pence a porté un masque à plusieurs occasions, en particulier lors d'un récent déplacement au Texas, Donald Trump n'a jamais été vu en public avec un masque.

